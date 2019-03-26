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İsrail'in saldırıları Gazze'de birçok aileyi evsiz bıraktı

İsrail ordusunun Gazze'nin farklı noktalarına düzenlediği hava saldırıları nedeniyle birçok Filistinli aile evsiz kaldı.

İsrail'in saldırıları Gazze'de birçok aileyi evsiz bıraktı

İsrail ordusunun Gazze'nin farklı noktalarına düzenlediği hava saldırıları nedeniyle birçok Filistinli aile evsiz kaldı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
26 Mart 2019 Salı 23:29
İsrail'in saldırıları Gazze'de birçok aileyi evsiz bıraktı

İsrail, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda Hamas'a ait noktaları vurduğunu duyursa da sivil yerleşim bölgeleri de bombaların hedefi oldu.

Saldırılar sonucunda birçok Filistinli aile, evlerini ve bütün eşyalarını kaybederken özellikle çocuklar büyük korku yaşadı.

8 daireli apartman tamamen yıkıldı

İsrail'in saldırılarında zarar gören yapılar arasında Gazze'nin batısında yaşayan 55 yaşındaki Hanan eş-Şeva'nın evi de yer aldı.

AA muhabirine konuşan Şeva, kendi evinin bombardımanda kısmen zarar gördüğünü, yakınlarında ikamet eden kızının yaşadığı 8 daireli apartmanın ise yerle bir olduğunu belirtti.

Bombalanan bölgenin askeri bölge değil, yerleşim yeri olduğuna dikkati çeken Şeva, İsrail'in saldırıları nedeniyle kızının ve damadının zor durumda kaldığını, zaten üniversite mezunu olmalarına rağmen işsiz olduklarını, şimdi ise evlerini ve mallarını da kaybettiklerini söyledi.

Torunlarının ise büyük korku yaşadığına işaret eden Şeva, şu an yanında bulunan torununun korkuyla evden yalın ayak ve elbisesiz çıktığını, onu soğuktan korumak için komşudan ödünç kıyafet aldıklarını dile getirdi.

İsrail'in saldırısı sırasında oğlunun yaklaşan düğününü tebrik için gelen misafirleri evinde ağırladığını aktaran Şeva, "Bombardımanın ardından bölgedeki herkes evinden çıktı. Çoğunun üzerinde mont ya da ayakkabıları yoktu." dedi. 

Şeva, saldırılar nedeniyle halkın endişe ve korku yaşadığını, özellikle çocukların çok korktuğunu ifade etti.

Gazze'den atılan bir roket, dün sabah Tel Aviv'in kuzeyindeki Şaron bölgesinde bir eve düşmüş, bunun üzerine İsrail ordusu akşam saatlerinde Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

Hamas, dün yerel saatle 22.00'de Mısır'ın ara buluculuğunda Gazze'de ateşkese varıldığını duyurmuş, ancak buna rağmen İsrail bombardımanı sabaha kadar devam etmişti.

10 Filistinli yaralandı

Gazze'deki Hükümet Basın Ofisi'nden sabah yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze'ye düzenlediği yaklaşık 50 saldırıda 10 Filistinlinin yaralandığı aktarılmıştı.

Açıklamada, "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ofisi, Multezim Sigorta Şirketi binası, Nasır Mahallesi'nde iki apartman, bir sürücü kursu, Han Yunus'taki balıkçı limanı ile 20 tarım alanı vuruldu." bilgisine yer verilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Gazze
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