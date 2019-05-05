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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit sayısı 23'e yükseldi

Gazze'de cumartesiden bu yana devam eden İsrail saldırılarında şehit olan Filistinlilerin sayısı 23'e yükseldi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit sayısı 23'e yükseldi

Gazze'de cumartesiden bu yana devam eden İsrail saldırılarında şehit olan Filistinlilerin sayısı 23'e yükseldi.

Editör
Editör
05 Mayıs 2019 Pazar 23:10
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit sayısı 23'e yükseldi
Kudüs

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olan Filistinlilerin sayısı 23'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 12 yaşındaki Abdurrahman Atiyye Ebu el-Cidyan'ın ve Abdurrahim Mustafa Taha Medhun'un şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca Refah kentine yönelik saldırılarda yaralanan Hani Hamdan Ebu Şar'ın (37) da şehit olduğu aktarıldı. 

İsrail'in dünden bu yana süren saldırılarında şehit olan Filistinlilerin sayısı 23'e, yaralıların sayısı 154'e yükseldi. 

Öte yandan Filistinli grupların Gazze'den İsrail tarafına attığı roketler nedeniyle 1'i Filistin asıllı olmak üzere 4 kişi ölmüştü. 

Gazze sınıra yakın bölgelerdeki okullar tatil edildi 

İsrail ordusu bölgedeki gerginliğin devam etmesi nedeniyle Gazze sınırına yakın bölgelerdeki okulların, yarın kapatılmasına karar verdi. 

Yerel basındaki haberlere göre, Gazze sınırına 40 kilometre ve daha yakın mesafedeki tüm okullarda, eğitime, yarın İsrail ordusunun isteği doğrultusunda ara verildi. 

İsrail Gazze'deki İç Güvenlik Servisi binasını vurdu

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından, İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin batısındaki İç Güvenlik Servisi binasını bombaladığı duyuruldu. 

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bizm, yaptığı yazılı açıklamada, saldırının binanın tamamen yıkılmasına neden olduğunu ifade etti.

İsrail'in bu saldırısının azimlerini kırmayacağını belirten Bizm, İç Güvenlik Servisinin İsrail'le iş birliği yapanları ortaya çıkarma ve iç cephenin istikrarını koruma görevini yerine getirmeye devam edeceğini kaydetti. 

İsrail uçakları ayrıca, Gazze'nin güneyindeki Es-Sabra Mahallesi'nde 11 katlı bir binayı da hedef aldı. Saldırı sonucu bina tamamen yıkılırken can kaybı yaşanıp yaşanmadığıyla ilgili bilgi verilmedi. Saldırı nedeniyle çevredeki ev ve iş yerlerinde de maddi hasar oluştu. 

İsrail-Gazze arasındaki gerginlik 

Gazze Şeridi'nde cuma günü keskin nişancı ateşiyle 2 İsrail askerinin yaralanmasının ardından bölgede şiddet tırmanmıştı. İsrail tarafından sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarına karşılık Gazze'den roket atışları gerçekleştirilmişti. 

Bu gelişmelerin ardından İsrail ordusu, dün abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek, savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlatmıştı. 

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok yapıyı hedef aldığı saldırılarda içinde Anadolu Ajansının ofisinin de bulunduğu bina vurulmuştu. 

Yardımeli Derneği de dün akşam İsrail'in, Gazze'de bürolarının bulunduğu binayı bombaladığını duyurmuştu.

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