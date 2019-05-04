İsrail'in Gazze saldırılarında Filistinli bir bebek şehit oldu

Quds

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bir kız bebeğin şehit olduğu bildirildi.

❮ ❯

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırılarda Saba Mahmud Ebu Arar adlı 14 aylık bir bebeğin şehit olduğu belirtildi.

Bebeğin hamile olan annesi ile bir kardeşinin de aralarında bulunduğu 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze saldırılarında hamile bir kadın şehit oldu

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hamile bir kadın şehit oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze’nin doğusunda düzenlediği bombardımanda başından yaralanan Saliha Ahmed Ebu Arar isimli hamile bir kadının şehit olduğu belirtildi.

Bakanlık, daha önce İsrail'in Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırılarda Saba Mahmud Ebu Arar adlı 14 aylık bir bebeğin şehit olduğunu açıklamıştı. Bebeğin hamile olan annesi Saliha Ahmed Ebu Arar ile bir kardeşinin de aralarında bulunduğu 5 kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Ebu Arar'ın da hayatını yitirmesiyle İsrail'in bugün Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olan Filistinlilerin sayısı 3'e yükselmiş oldu.

İsrail ordusu ise bugünkü hava saldırılarında Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad'a ait 70'e yakın hedefin vurulduğunu açıkladı.

Gazze'den İsrail tarafına atılan roketlerin sayısının 200'ü aştığı, bu roketlerin büyük bölümünün İsrail'e ait "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından imha edildiği belirtildi.

Yerel basındaki haberlere göre, İsrail kabinesi, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğinde yarın bir araya gelecek.

Gazze'de gerginlik tırmanıyor

Gazze Şeridi'nden dün açıldığı söylenen keskin nişancı ateşi sonucu sınırda 2 İsrail askeri yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 2 Filistinli şehit olmuş, 2 Filistinli yaralanmıştı.

Ayrıca dün Gazze Şeridi sınırında 30 Mart'tan bu yana düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüşü Yürüyüşü" gösterilerine katılan 2 Filistinli, İsrail askerlerince açılan ateş sonucu şehit edilmişti.

Sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nden çok sayıda roket İsrail tarafında atılmış, buna karşı İsrail Gazze'de iki noktaya hava saldırısı düzenlerken, orduya ait tanklar da Gazze'deki bazı hedefleri vurmuştu.

Sabahki saldırılarda bir Filistinli şehit olmuş, 7 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail ordusu, atılan roketleri gerekçe göstererek öğleden sonra da Gazze Şeridi'ne yönelik geniş çaplı hava saldırıları başlamıştı.

Öte yandan, Gazze'den atılan bir roketin İsrail'in güneyindeki Kiryat Gat kentine düştüğü, 50 yaşlarında bir kadının vücuduna şarapnel parçası isabet etmesi nedeniyle ağır yaralandığı kaydedilmişti.

İsrail Gazze'deki iki sınır kapısını kapattı

İsrail yönetimi, atılan roketleri gerekçe göstererek, Gazze'ye ticari ürün girişinin sağlandığı Kerm Ebu Salim ile yolcu geçişi için kullanılan Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarını kapattı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, kapatılan Beyt Hanun ve Kerm Ebu Salim sınır kapılarının ne zaman açılacağına dair bilgi paylaşılmadı.

İsrail yönetiminin ayrıca Gazze'deki balıkçılara avlanma yasağı getirilmesine karar verdiği kaydedildi.

Gazze'deki Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayyaş AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, "balıkçıların Gazze sahili açıklarında avlanmasının yasaklandığı" bilgisini kendilerine ilettiğini söyledi.

Kudüs Seriyyelerinden tehdit

İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri, bir video yayımlayarak İsrail'e yönelik saldırılarını artırma tehdidinde bulundu.

Kudüs Seriyyelerinin internet sitesinde yer alan videoda seriyyeye bağlı milisler füze rampalarına roket yüklerken görünüyor. Sonrasında Negev'de İsrail'e ait Dimona Nükleer Tesisleri, Aşdod Limanı, Ben Gurion Uluslararası Havalimanı ve Hayfa'daki Petrol Rafinerisi'nin görüntüleri geliyor ve video "Ateş çemberi genişliyor" yazısıyla son buluyor.