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İsrail Hamas'a ait bir mevziyi daha vurdu

İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentinin doğusunda Hamas'a ait bir mevziyi daha vurdu.

İsrail Hamas'a ait bir mevziyi daha vurdu

İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentinin doğusunda Hamas'a ait bir mevziyi daha vurdu.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
27 Mart 2019 Çarşamba 07:49
İsrail Hamas'a ait bir mevziyi daha vurdu

İsrail'e ait savaş uçakları, Refah kentinin doğusunda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait saha kontrol noktasını bombaladı. 

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından, saldırılarda can kaybı veya yaralanan olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de yayımladığı yazılı açıklamada, savaş uçaklarının Gazze'nin güneyinde Hamas'a ait askeri bir kompleksin içindeki bazı hedefleri bombaladığını kaydetti. 

Açıklamada, bu saldırıların, Gazze'den İsrail'e roket atılması ve yanan balon gönderilmesine karşılık düzenlendiği iddia edildi.

"İsrail ordusu farklı senaryolara hazır"

Gazze'de yaşananların sorumlusunun Hamas olduğu belirtilen açıklamada, ordunun İsrail vatandaşlarını korumakta kararlı ve farklı senaryolara hazır olduğu ifade edildi.

İsrail'e ait savaş uçakları, önceki saatlerde de Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, Kassam Tugaylarına ait 2 noktayı daha bombalamıştı.

Pazartesi sabahı Gazze'den atılan roket, Tel Aviv'in kuzeyindeki Şaron bölgesinde bir eve düşmüş, bunun üzerine İsrail ordusu akşam saatlerinde Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

Hamas, aynı gün yerel saatle 22.00'de Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze'de ateşkese varıldığını duyurmuş, ancak buna rağmen İsrail bombardımanı ertesi sabaha kadar devam etmişti.

Gazze'deki Hükümet Basın Ofisi'nden dün sabah yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze'ye düzenlediği yaklaşık 50 saldırıda 10 Filistinlinin yaralandığı aktarılmıştı.

Açıklamada, "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ofisi, Multezim Sigorta Şirketi binası, Nasır Mahallesi'nde 2 apartman, bir sürücü kursu, Han Yunus'taki balıkçı limanı ile 20 tarım alanı vuruldu." bilgisine yer verilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Hamas
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