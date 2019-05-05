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İsrail güvenlik kabinesinden Gazze saldırılarının artırılması talimatı

İsrail güvenlik kabinesi, orduya, Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanın artırılması ve Gazze Şeridi çevresindeki birliklerinin takviye edilmesi yönünde talimat verdi.

İsrail güvenlik kabinesinden Gazze saldırılarının artırılması talimatı

İsrail güvenlik kabinesi, orduya, Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanın artırılması ve Gazze Şeridi çevresindeki birliklerinin takviye edilmesi yönünde talimat verdi.

Editör
Editör
05 Mayıs 2019 Pazar 23:37
İsrail güvenlik kabinesinden Gazze saldırılarının artırılması talimatı
Kudüs

İsrail güvenlik kabinesi orduya, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanın artırılması talimatını verdi.

Yediot Aharanot gazetesinin İsrailli güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İsrail güvenlik kabinesi, Gazze'deki tırmanan gerginliği görüşmek üzere toplandı.

Güvenlik kabinesi, orduya, Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanın artırılması ve Gazze Şeridi çevresindeki birliklerinin takviye edilmesi yönünde talimat verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu gün içerisinde yaptığı açıklamada, orduya, Gazze Şeridi'ndeki gruplara yönelik geniş kapsamlı saldırılarına devam etmesi emri verdiğini ifade etmişti.

Gazze'den İsrail'e 600 roket atıldı

İsrail ordusundan, Gazze'ye yönelik hava saldırılarının devam ettiği açıklanırken, Filistinli grupların İsrail'in Gazze'ye yakın bölgelerine roket atmayı sürdürdüğü ifade edildi. Açıklamada, gerginliğin tırmandığı dünden bu yana Gazze Şeridi'nden İsrail'e 600 roket atıldığı öne sürüldü.

İsrail Kamu Yayın Kurulu'nun (KAN) İsrail Hava Kuvvetleri kaynaklarına dayandırdığı haberinde, dünden bu yana İsrail'in güney beldelerine Gazze Şeridi'nden 600 roket atıldığı aktarıldı.

Haberde, roketlerin büyük bölümünün İsrail'e ait "Demir Kubbe" hava savunma sistemince imha edildiği belirtildi.

Öte yandan İslami Cihad'ın silahlı kanadı Kudüs Tugayları, İsrail'in dünden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerden 4'ünün kendilerine mensup olduğunu belirtti.

İsrail-Gazze arasındaki gerginlik

Gazze Şeridi'nde cuma günü keskin nişancı ateşiyle iki İsrail askerinin yaralanmasının ardından bölgede şiddet tırmanmıştı. İsrail tarafından sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarına karşılık Gazze'den roket atışları gerçekleştirilmişti.

Bu gelişmelerin ardından İsrail ordusu, dün abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail'in dünden bu yana düzenlediği saldırılarda 14 aylık bir kız bebek ve hamile annesinin de aralarında bulunduğu 10 Filistinli şehit olmuş, 83 kişi yaralanmıştı. Gazze'den atılan roketler nedeniyle de 1'i Filistin asıllı 3 İsrailli ölmüştü.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok yapıyı hedef aldığı saldırılarda içinde AA'nın ofisinin de bulunduğu bina yıkılmıştı. Yardımeli Derneği ise dün akşam İsrail'in, Gazze'de bürolarının bulunduğu binayı da bombaladığını duyurmuştu.

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