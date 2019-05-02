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İsrail güçleri 17 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 17 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri 17 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 17 Filistinliyi gözaltına aldı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
02 Mayıs 2019 Perşembe 10:49
İsrail güçleri 17 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 17 Filistinli gözaltına alındı.

Açıklamada, söz konusu Filistinlilerin bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

İsrail hapishanelerinde 230'u çocuk olmak üzere 5 bin 700 Filistinli bulunuyor

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Son Güncelleme: 02.05.2019 10:56
Anahtar Kelimeler:
İsrail
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