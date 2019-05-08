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İsrail Gazze’ye 30 milyon doların girişine izin verecek

İsrail’in Filistin direniş grupları ile varılan ateşkes anlaşması çerçevesinde Katar’ın, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 30 milyon dolar mali yardım yapmasına izin verdiği belirtildi.

İsrail Gazze’ye 30 milyon doların girişine izin verecek

İsrail’in Filistin direniş grupları ile varılan ateşkes anlaşması çerçevesinde Katar’ın, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 30 milyon dolar mali yardım yapmasına izin verdiği belirtildi.

Emre Köse
Emre Köse
08 Mayıs 2019 Çarşamba 09:19
İsrail Gazze’ye 30 milyon doların girişine izin verecek
Kudüs

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, İsrail’in Filistin direniş grupları ile varılan ateşkes anlaşması çerçevesinde Katar’ın, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 30 milyon dolar mali yardım yapmasına izin verdiği belirtildi.

Haberde, ateşkes şartlarından bir tanesinin Hamas’ın bir diğer direniş hareketi olan Filistin İslami Cihad Hareketi’nin eylemlerini engellemek olduğu iddia edilirken, koşullar arasında, Hamas’ın Gazze sınırındaki haftalık gösterileri hafifletmesi ve İsrail tarafına gönderilen yanıcı balonları durdurmasının da yer aldığı öne sürüldü.

Ateşkes şartlarına dair daha fazla ayrıntıya yer verilmeyen habere ilişkin Hamas’tan ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in hafta sonu düzenlediği saldırılarda 25 Filistinli şehit olmuştu

İsrail'in hafta sonu Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, ikisi hamile 3 kadın ile 2 bebeğin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli şehit olmuş, 150 Filistinli yaralanmıştı.

Filistinli direniş gruplarının Gazze'den İsrail tarafına attığı roketler nedeniyle de 1'i Filistin asıllı 4 İsrailli ölmüştü.

Mısır ile Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda, geçen pazartesi günü erken saatlerde Filistinli direniş grupları ile İsrail arasında ateşkes sağlanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
İsrailGazze
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