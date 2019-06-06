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İsrail Gazze'deki avlanma mesafesini yeniden düşürdü

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde balıkçılar için avlanma mesafesini 15 deniz milinden 10 mile indirdi.

İsrail Gazze'deki avlanma mesafesini yeniden düşürdü

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde balıkçılar için avlanma mesafesini 15 deniz milinden 10 mile indirdi.

06 Haziran 2019 Perşembe 12:09
İsrail Gazze'deki avlanma mesafesini yeniden düşürdü

İsrailabluka altındaki Gazze Şeridi'nde balıkçılar için avlanma mesafesini 15 deniz milinden 10 mile indirdi.

AA muhabirine konuşan Gazze'deki Tarımsal Çalışma Komiteleri Birliğine bağlı Balıkçılar Komitesi Sorumlusu Zekeriya Bekr, İsrail makamlarının, perşembe gününden başlamak üzere avlanma mesafesini yeniden 10 mile düşürme kararı aldığını söyledi.

İsrail hafta başında, salı gününden başlamak üzere avlanma mesafesini 10 milden 15 mile çıkarma kararı almıştı.

İsrail hükümetinden konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993 yılında imzalanan Oslo Anlaşması'na göre Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nden 20 mil açığa kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip ancak İsrail yönetimi Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Filistinli Balıkçılar Sendikası verilerine göre, Gazze'de yaklaşık 4 bin kişi geçimini balıkçılıkla sağlıyor.

Anahtar Kelimeler:
GazzeAvlanma
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