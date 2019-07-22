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İsrail Doğu Kudüs'te yıkıma başladı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te "güvenlik tehlikesi oluşturduğu" iddia edilen Filistinlere ait evler İsrail güçleri tarafından yıkılıyor.

İsrail Doğu Kudüs'te yıkıma başladı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te "güvenlik tehlikesi oluşturduğu" iddia edilen Filistinlere ait evler İsrail güçleri tarafından yıkılıyor.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:46
İsrail Doğu Kudüs'te yıkıma başladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Ayrım (Utanç) Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakın olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait bazı evleri yıkmaya başladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, çok sayıda İsrail askeri ve polisi, sabah erken saatlerden itibaren iş makineleri eşliğinde Doğu Kudüs'ün Sur Bahir bölgesinde yer alan Vadi El-Hummus Mahallesi'ne geldi.

İsrail güçleri, İsrail Yüksek Mahkemesinin Sur Bahir bölgesindeki Ayrım Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakınlığı gerekçesiyle yıkımına kararı verdiği Filistinlilere ait evlerden bazılarını zorla boşalttı.

Yıkıma tepki gösteren mahalle sakinleri ile İsrail güçleri arasındaki tansiyon giderek artarken, İsrail'e ait iş makineleri şu ana kadar iki katlı bir binayı yıktı.

Bölgedeki bazı evlerin yıkımına yönelik hazırlıklar devam ederken, çok sayıda İsrail askerinin de bölgede inşa halindeki çok katlı bir apartmanı yıkmak için söz konusu yerleşime patlayıcı madde yerleştirdiği görüldü.

İsrail Yüksek Mahkemesi, geçen ay Sur Bahir'deki söz konusu binaların Ayrım Duvarı'nın devamı oluşturan tel bariyerlere yakınlığı nedeniyle "güvenlik tehlikesi oluşturduğunu" iddia ederek yıkımına karar vermiş ve mülk sahiplerine 18 Haziran'a kadar binalarını yıkmaları için süre tanımıştı.

Bunun üzerine Filistinliler, bazıları inşa halinde olan 10 binanın yıkımının durdurulması için Yüksek Mahkemeye başvurmuş ancak mahkeme dün bu başvuruyu reddetmişti.

Uzmanlar, İsrail mahkemesinin bu kararının Filistin'in diğer bölgelerinde de birçok evin yıkılmasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor. 

Anahtar Kelimeler:
FilistinDoğu Kudüs
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