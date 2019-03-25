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İsrail'den Gazze'ye topçu saldırısı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'nin kuzeyini topçu atışıyla vurdu.

İsrail'den Gazze'ye topçu saldırısı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'nin kuzeyini topçu atışıyla vurdu.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
25 Mart 2019 Pazartesi 09:32
İsrail'den Gazze'ye topçu saldırısı

Bölgedeki görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu topçu atışıyla Gazze'nin Beyt Hanun beldesinin doğusundaki Hamas Hareketi'ne ait gözlem noktasını vurdu.

Ayrıca topçu atışlarının Gazze'nin doğusundaki bir başka gözlem noktasının da vurulduğu belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan ölü ya da yaralılara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, son dönemde, Gazze tarafından yollandığı ve İsrail tarafına yanıcı madde taşıdığı iddia edilen uçurtma ve balonlara karşılık bölgeye saldırılar düzenliyor.

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İsrailden Gazzeye
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