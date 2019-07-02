İsrail'deki Etiyopyalıların polise karşı öfkesi dinmiyor

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İsrail'de Etiyopya asıllı bir gencin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesi üzerine Etiyopyalı Yahudilerinbaşlattığı protestolar sürüyor.

İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Haim kentinde pazar günü görevli olmayan bir polisin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren Etiyopya asıllı 19 yaşındaki Solomon Tekah, Hayfa kentinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

İsrail'deki Etiyopyalı Yahudilerin polis şiddetine karşı öfkesi ise dinmiyor. Tekah'ın öldürülmesini protesto eden yüzlerce kişi İsrail sokaklarını doldurdu. İki gündür devam eden gösterilerde araç lastikleri yakıldı, polise taş ve fişek atıldı.

İsrail Kamu Yayın Kurulu (KAN) göstericilerin dün akşam saatlerinde Kiryat Haim'deki polis merkezine saldırarak taş ve fişek attığını belirtti.

Yaşanan arbedede 3 polis memuru ile 3 göstericinin hafif şekilde yaralandığı, polislerin ses bombasıyla müdahale ettiği gösteride gazdan etkilenenlere sahada tıbbi destek verildiği aktarıldı.

Nefsi müdafaa iddiası

İsrail Sulh Mahkemesi, Etiyopyalı gencin ölümüne neden olan polis hakkında 15 gün ev hapsi cezası verdi.

The Jerusalem Post gazetesine göre, olay sırasında görevde olmadığını, ailesiyle gezintiye çıktığını belirten İsrailli polis, bulunduğu yerin yakınlarında gençler arasında bir tartışma yaşandığını fark ettiğini söyledi.

Polis olduğunu açıkladığı gençlerin kendisine taş attığını öne süren İsrail polisi, canını korumak için ateş açtığını savundu.

İsrail basınında, şu ana kadar yürütülen soruşturmaya göre emniyet teşkilatında söz konusu polisin hatalı davrandığı ve ifadesinin şüpheler içerdiği kanaatinin hakim olduğu kaydedildi.

Görevde olmayan bir polisin, herhangi bir tehdit karşısında ayağa değil ilk önce havaya ateş açması gerektiği vurgulanan haberlerde, kurşunun asfalttan sekerek Etiyopyalı gencin göğsüne isabet ettiği belirtildi.

Etiyopyalı aileler çocukları için endişeli

Olay, İsrail'de Etiyopyalı Yahudi toplumuna yönelik ayrımcılık ve şiddet tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre eylemlerde yer alan aktivistlerden Rachel Gill Joseph, durumun artık eskisi gibi olmayacağını ifade etti.

Ocak ayının sonlarında Etiyopyalı 24 yaşındaki Yehuda Biadga'nın polis tarafından vurulması sonucu hayatını kaybettiği olayı anımsatan Joseph, "Birkaç ay önce bu olay yaşandığında bu soruna kökten bir çözüm bulunmadıkça çocuklarımız için daha çok ağlayacağımızı söylemiştik. Şu anda bunu yapıyoruz." dedi.

Joseph, yetkililer bu sorunla ilgilenmediği sürece çocukları adına korku içinde yaşamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Etiyopyalı Göçmenlerin Eğitim ve Sosyal Entegrasyonu Derneği Başkanı Michelle Samuel, İsrail'in Maariv gazetesine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin, meseleyi üstlendiğini ve zararı hafifletmeye çalıştığını ifade etti.

İsrail'de Etiyopya asıllı Yahudilere karşı hala ırkçı varsayımlar ve ön yargıların olduğuna işaret eden Samuel, "İsrail'de doğan Etiyopya asıllı bir çocuğun 2019 yılında dışarıya güven içinde çıkmamasının bir sebebi olamaz. Ancak sokaklarda bugün yaşanan bu." diye konuştu.

Yediot Aharonot gazetesinin haberinde, İsrail'de 1997'den bu yana polisle arasında çıkan arbedeler sırasında 11 Etiyopyalı yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail'deki Etiyopya asıllı Yahudilerin sayısı 140 bini geçiyor. 1984 ve 1991 yıllarında yaklaşık 80 bin Etiyopyalı Yahudi, İsrail'e göç etmişti. Uzun yıllar dışa kapalı şekilde yaşayan Etiyopyalı Yahudiler, İsrail dini otoriteleri tarafından geç bir dönemde tanınmıştı. "Falaş" olarak da adlandırılan Etiyopyalı Yahudiler, geçen yıllarda da İsrail'de ırkçılık ve ayrımcılığa maruz kaldıkları gerekçesiyle gösteriler düzenlemişti.