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İsrail'deki Etiyopyalı Yahudilerden 'Yaşasın Filistin' sloganı

İsrail'de Etiyopya asıllı bir gencin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesini protesto etmek için ülke genelinde gösteriler düzenleyen Etiyopyalı Yahudiler, başkent Tel Aviv’deki bir gösteride tekbir getirip "Yaşasın Filistin" sloganları attı.

İsrail'deki Etiyopyalı Yahudilerden 'Yaşasın Filistin' sloganı

İsrail'de Etiyopya asıllı bir gencin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesini protesto etmek için ülke genelinde gösteriler düzenleyen Etiyopyalı Yahudiler, başkent Tel Aviv’deki bir gösteride tekbir getirip "Yaşasın Filistin" sloganları attı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 00:36
İsrail'deki Etiyopyalı Yahudilerden 'Yaşasın Filistin' sloganı
Kudüs

Sosyal medyada yayınlanan ve kısa sürede gündem olan bir videoda, Tel Aviv'deki bir yolu trafiğe kapatan Etiyopyalı Yahudilerin, İsrail polisine karşı Arapça ve İngilizce Filistin yanlısı sloganlar attığı görülüyor.

Yüzlerini tişörtleriyle kapatan kızgın Etiyopyalılar, bir taraftan Arapça tekbir getirirken, İngilizce "Yaşasın Filistin" ve "Özgür Filistin" şeklinde sloganlar atıyor ve elleriyle zafer işareti yapıyor.

Söz konusu video Filistinliler tarafından sosyal medyada binlerce defa paylaşıldı. Etiyopyalı Yahudilerin İsrail polisine karşı kasıtlı olarak Filistin yanlısı slogan atması Filistin'de olumlu karşılandı.

Filistinlilere karşı düşmanca tavırlarıyla biliniyorlar

İsrail ordusunda askerlik yapan ve Filistinlilere karşı düşmanca tavırlarıyla bilinen Etiyopyalı Yahudilerin, söz konusu sloganlarla İsrail polisine karşılık vermesi dikkati çekti.

Etiyopyalı Yahudiler tarafından ülke genelinde hafta boyu düzenlenen ırkçılık karşıtı gösterilere, İsrail vatandaşı Filistinliler katılmamıştı.

İsrail'deki Etiyopya asıllı Yahudilerin sayısı 140 bini geçiyor. 1984 ve 1991 yıllarında yaklaşık 80 bin Etiyopyalı Yahudi, İsrail'e göç etmişti. Uzun yıllar dışa kapalı şekilde yaşayan Etiyopyalı Yahudiler, İsrail dini otoriteleri tarafından geç bir dönemde tanınmıştı.

Yahudi olmayan Etiyopyalılar tarafından Amharca "sürgündekiler" ya da "yabancılar" anlamına gelen aşağılayıcı bir kelime olan "Falaşa" ya da "Beta Israel" olarak adlandırılan Etiyopyalı Yahudiler, geçen yıllarda da İsrail'de ırkçılık ve ayrımcılığa maruz kaldıkları gerekçesiyle gösteriler düzenlemişti.

İsrail basınına göre, 1997'den bu yana polisle yaşanan arbedelerde 11 Etiyopyalı yaşamını yitirdi.

Ne olmuştu?

İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Haim kentinde pazar günü, görevli olmayan bir polisin açtığı ateş sonucu Etiyopya asıllı 19 yaşındaki İsrail vatandaşı Solomon Tekah'ın yaşamını yitirmesi ülke genelinde protestolara neden olmuştu.

Birçok şehirde düzenlenen gösterilerde, protestocular ile polis arasında zaman zaman arbede yaşanmıştı.

Gösterilerin en önemli adreslerinden biri olan başkent Tel Aviv'de protestocular, Azrieli Tower yakınlarındaki bir ana yolu çift yönlü trafiğe kapatmıştı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Etiyopya asılı Yahudilerin salı akşamı ülke genelinde düzenlediği gösterilerde taş ve cam şişeler ile polise saldırdıkları belirtilerek, 111 polisin yaralandığı, 136 göstericinin ise gözaltına alındığı belirtilmişti.

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