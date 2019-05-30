Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
88809
ALTIN
245.135
DOLAR
5.9687
STERLİN
7.5433
EURO
6.6458
Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kesimleri trafiğe açılıyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kesimleri...
YKS giriş belgeleri erişime açıldı
YKS giriş belgeleri erişime açıldı
Yeminli mali müşavirlik sınav tarihleri belli oldu
Yeminli mali müşavirlik sınav tarihleri...
Adalet Bakanı Gül: Türkiye'yi daha büyük bir hale getirmeye devam edeceğiz
Adalet Bakanı Gül: Türkiye'yi daha...
Merkel'den Avrupa'ya yükselen 'aşırı sağ' uyarısı
Merkel'den Avrupa'ya yükselen 'aşırı sağ'...

İsrail'de serbest bırakılan iş insanı yurda döndü

İsrail'de 22 Nisan'da gözaltına alınmasının ardından tutuklanan ve bugün serbest bırakılan Arap Türk İşadamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim, Türkiye'ye döndü.

İsrail'de serbest bırakılan iş insanı yurda döndü

İsrail'de 22 Nisan'da gözaltına alınmasının ardından tutuklanan ve bugün serbest bırakılan Arap Türk İşadamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim, Türkiye'ye döndü.

30 Mayıs 2019 Perşembe 10:05
İsrail'de serbest bırakılan iş insanı yurda döndü

İsrail'de 22 Nisan'da gözaltına alınmasının ardından tutuklanan ve bugün serbest bırakılan Arap Türk İşadamları Derneği (ARTİAD) Başkanı Cemalettin Kerim, Türkiye'ye döndü.

THY'ye ait tarifeli uçakla Tel Aviv'den İstanbul'a gelen Türkiye vatandaşı Filistinli iş adamı Kerim'i, İstanbul Havalimanı'nda ailesi ve yakınları çiçeklerle karşıladı. Aile üyelerine tek tek sarılan Kerim duygusal anlar yaşadı.

Kerim, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Müslümanların umudu olarak bir tek Türkiye'nin kaldığını söyledi.

Müslümanların her yerde ezildiğini, Filistinli gençlerin zindanlarda sıkıntılar çektiğini ifade eden Kerim, "Biz bir grup iş adamı ile Türkiye ve Filistin arasında ticari ilişkilerin güçlenmesi için oraya gittik. Filistinli atıl olan gençlere fabrika kurmak için gittik. Onlara yardım için gittik. Çok güzel programlar yaptık. Bittikten sonra bizi sanki katil gibi, 5 yıldızlı oteldeki odamızı açıp kelepçeleyerek, götürdüler. 35 günün 30'unda güneşi görmedim. Affedersiniz, köpek ve tavuklar gibi bizi hapsettiler. Köpekler bile güneş görüyordu ama biz görmedik." diye konuştu.

Cemalettin Kerim, 10 sene önce Filistinli yetim ve ihtiyaç sahiplerine yardım ettiği için tutuklandığını, yardım paralarının Hamas'a gittiğini öne sürdüklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Allah razı olsun, bizim Cumhurbaşkanımız başımızın tacıdır. Eksik olmasın inşallah. Tüm bakanlara çok teşekkür ediyorum. Tel Aviv'deki bizim büyükelçilikteki bütün çalışanlar bizi bir dakika yalnız bırakmadılar. Allah onlardan razı olsun. Hiçbir suç yok, bir delil yok ve dün akşam bir mucize oldu. Benim bütün eşyalarımı topladılar. Sabah bizi bıraktılar. Allah razı olsun bize dua edenlerden. Türkiye'deki tüm dostlardan, ailemden ve çocuklarımdan Allah bin kat razı olsun. Dualarını eksik etmediler. Bu dualar vesilesiyle serbest oldum. Bana 'Trump gelse seni kurtaramaz.' dediler. 'Ne bekliyorsun, kim alacak seni buradan.' dediler. Ben de 'Allah çok büyük.' dedim. Allah'ın yardımıyla Türkiye'ye geldim."

Anahtar Kelimeler:
İşAdamları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hamaney'den 'İran, ABD ile müzakere etmeyecek' açıklaması
Hamaney'den 'İran, ABD ile müzakere etmeyecek' açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İİT'nin kurulma amacını unutursak ümmet önünde hesap veririz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İİT'nin kurulma amacını unutursak ümmet önünde hesap veririz
İsrail 17 Eylül'de erken seçime gidecek
İsrail 17 Eylül'de erken seçime gidecek
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim