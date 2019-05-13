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İsrail AA kameramanının da aralarında bulunduğu 7 gazeteciyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Kuzey Ağvar bölgesinde aralarında Anadolu Ajansı kameramanının da olduğu 7 Filistinli gazeteci ile insan hakları alanında faaliyet gösteren bir aktivisti gözaltına aldı.

İsrail AA kameramanının da aralarında bulunduğu 7 gazeteciyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Kuzey Ağvar bölgesinde aralarında Anadolu Ajansı kameramanının da olduğu 7 Filistinli gazeteci ile insan hakları alanında faaliyet gösteren bir aktivisti gözaltına aldı.

Editör
Editör
13 Mayıs 2019 Pazartesi 01:22
İsrail AA kameramanının da aralarında bulunduğu 7 gazeteciyi gözaltına aldı
Ramallah

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Kuzey Ağvar bölgesinde aralarında Anadolu Ajansı (AA) kameramanının da olduğu 7 Filistinli gazeteci ile insan hakları alanında faaliyet gösteren bir aktivisti gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, gazeteciler ile aktivistin kimliklerine el koyarak onları bölgede bulunan bir karargaha götürdü.

Gözaltına alınanların AA kameramanı Hişam Ebu Şakra ile gazeteciler Halid Bedir, Hazim Nasır, Mahmud Fevzi, Şadi Cerarğa, Ranin Savafta, Şeza Hammad ile aktivist Faris Kabha olduğu ifade edildi.

Söz konusu kişilerin gözaltına alınma nedeni hakkında bilgi edinilemezken, İsrail makamlarından da konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

AA kameramanı Hişam Ebu Şakra'dan açıklama

AA kameramanı Hişam Ebu Şakra, gözaltına alındığı sırada yaptığı açıklamada, Kuzey Ağvar'daki Hırbet Hıms el-Fuga'da yaşayan 15 ailenin bölgeden tahliye işlemlerini görüntülemek istediklerini ancak İsrail askerlerinin, "kapalı askeri bölge olduğu gerekçesiyle" kendilerine engel olduğunu söyledi.

Filistinli Gazeteciler Sendikası da yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, gazeteciler ile aktivisti gözaltına almasını kınadı ve Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı tüm kurumlara, gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılması için harekete geçme çağrısı yaptı.

Sendika, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'na Filistinli gazetecilere yönelik ihlallerin durdurulması için her türlü çabayı sarf etme çağrısında bulundu.

Ağvar'da yaklaşık 10 bin Filistinli yaşıyor. Bölgenin yüzde 80'inden fazlasını kontrolünde bulunduran İsrail, tarım ve hayvancılıkla geçinen bölge halkını, zaman zaman askeri tatbikat düzenleme gerekçesiyle tahliye ediyor.

İsrail gözaltına aldığı Filistinli gazetecileri serbest bıraktı

Birkaç saat gözaltında tutulduklarını belirten Ebu Şakra, bu süre içinde İsrail askerlerinin kendilerine sert ve kaba davrandığını, iftar vaktinde de su ve yiyecek vermediğini anlattı. 

Ebu Şakra, kendisi ile El-Gad televizyonu kameramanının araçlarına el konulduğunu kaydetti.

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