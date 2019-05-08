Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
90782
ALTIN
256.523
DOLAR
6.1781
STERLİN
8.0357
EURO
6.9212
Üreticiye 60 milyon avroluk yeni hibe
Üreticiye 60 milyon avroluk yeni...
MHP Lideri Bahçeli'den dokunulmazlık çağrısı
MHP Lideri Bahçeli'den dokunulmazlık çağrısı
DGS başvuruları için 'son gün' uyarısı
DGS başvuruları için 'son gün'...
Venezuela'da kalkışmaya katılan milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırıldı
Venezuela'da kalkışmaya katılan milletvekillerinin dokunulmazlığı...
MHP İstanbul seçimi için çalışmalara başlıyor
MHP İstanbul seçimi için çalışmalara...

İsrail 4 aylık bebek ile ailesini katletti

İsrail savaş uçakları Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, 4 aylık Mariya bebeğin bulunduğu 3 kişilik çekirdek aileyi hayalleriyle beraber yok etti.

İsrail 4 aylık bebek ile ailesini katletti

İsrail savaş uçakları Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, 4 aylık Mariya bebeğin bulunduğu 3 kişilik çekirdek aileyi hayalleriyle beraber yok etti.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
08 Mayıs 2019 Çarşamba 14:27
İsrail 4 aylık bebek ile ailesini katletti

İsrail, Gazze'ye düzenlediği saldırılar sokaklarda enkaz yığınları bırakırken, yıkıntılar arasında yitip giden hayatlara da mal oldu.

İsrail'in hafta sonu Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar enkazın yanı sıra geride acı ve gözyaşı bıraktı. Sokaklarda enkaz yığınları oluşurken, yıkıntılar arasında pek çok hayat ve hayal de yitirildi.

Gazze'nin Beyt Lahiya beldesindeki Şeyh Zayid bölgesine düzenlenen saldırı, Filistinli Gazali ailesinin tamamen yok olmasına neden oldu. İsrail savaş uçakları, aralarında 4 aylık bebeğin de bulunduğu 3 kişilik çekirdek aileyi hayalleriyle beraber yok etti.

Pazar akşamı Şeyh Zayid'de çoğunluğu kadın ve çocukların bulunduğu binayı yerle bir eden İsrail, bu binadan biri bebek 7 kişinin hayata gözlerini yummasına neden oldu.

Binada yaşayan Anne İman (30), baba Ahmed (31) ve 4 aylık bebekleri Mariya'dan oluşan Gazali ailesi de enkazın altında can verdi.

"Yıkımın dehşeti karşısında şok oldum"

Ahmed el-Gazali'nin abisi Mahmud el-Gazali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadıkları acıyı anlattı.

Gazali, "Ahmed, eşi ve bebeğiyle evlerinde güven içinde oturuyordu. Çünkü bölgede hedef alınabilecek herhangi bir askeri nokta bulunmuyor. Kardeşimin de hiçbir askeri faaliyeti olmamıştır. Pazar akşamı kardeşimin bir komşusu beni aradı ve Ahmed'in yaşadığı binanın bombalandığını haber verdi. Bende hemen olay yerine koştum." dedi.

Binanın olduğu yere gittiğinde gördüğü acı manzara karşısında şaşkınlık geçirdiğini belirten Gazali, "Yıkımın dehşeti karşısında şok oldum. Gördüklerim her detayıyla korkunçtu. Cesetler, parçalanmış vücutlar etrafa yayılmıştı. Böyle bir durumda şehitlerin ve yaralıların çıkarılmasına yardım etmekten başka bir şey gelmedi elimden." diye konuştu.

"Katliam demek az kalır"

O sırada kardeşinin, yengesinin ve yeğeninin şehit olduğunu öğrendiğini söyleyen Gazali, "Kardeşime ve ailesine bu yapılanlara katliam demek az kalır. Ahmed, 2 yıl önce evlendiği eşi ve yeni doğan bebeğiyle güzel bir hayatın hayallerini kuruyordu. Ancak İsrail bu hayalleri yerle bir etti." ifadelerini kullandı. 

İsrail'in hafta sonu Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, ikisi hamile 3 kadın ile 2 bebeğin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli şehit olmuş, 150 Filistinli yaralanmıştı.

Filistinli direniş gruplarının Gazze'den İsrail tarafına attığı roketler nedeniyle de 1'i Filistin asıllı 4 İsrailli ölmüştü.

Mısır ile Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda, geçen pazartesi günü erken saatlerde Filistinli direniş grupları ile İsrail arasında ateşkes sağlanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
İsrail
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'nin Doha Büyükelçisinden Türk öğrencilere iftar
Türkiye'nin Doha Büyükelçisinden Türk öğrencilere iftar
Venezuela'da kalkışmaya katılan milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırıldı
Venezuela'da kalkışmaya katılan milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırıldı
Necip Rezak'ın 171 milyon dolarlık serveti Malezya hükümetine geçecek
Necip Rezak'ın 171 milyon dolarlık serveti Malezya hükümetine geçecek
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Topçular mah. Osmangazi cad. no:2 AXİS AVM Ofis kat.5 No:107, Eyüp Sultan, istanbul, marmara 34035, Türkiye

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim