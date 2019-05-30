İsrail 17 Eylül'de erken seçime gidecek

İsrail'de, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yeni koalisyon hükümetini kuramaması üzerine 17 Eylül'de yeniden erken seçime gidilmesi kararı alındı.

Parlamentoda yapılan oylamada Meclisin feshedilerek erken seçime gidilmesini öngören yasa tasarısı, 45 hayır oyuna karşılık 74 evet oyuyla geçti.

Sağcı 6 parti ile İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin evet oyu verdiği yasa tasarısıyla 17 Eylül'de erken seçime gidilmesi kararlaştırıldı.

İsrail'de 9 Nisan'da yapılan erken genel seçimlerde hiç bir parti 120 sandalyeli mecliste tek başına iktidara gelmek için gerekli 61 milletvekiline ulaşamamıştı.

Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, seçimden az farkla birinci çıkan Başbakan Netanyahu'ya geçen ay koalisyonu kurma görevi vermişti.

Zorunlu askerlik yasası nedeniyle hükümet kurulamadı

Revlin'in görevi vermesinin ardından Netanyahu, meclise girmeyi başaran 5 sağ parti ile koalisyon hükümeti kurmak için görüşmelere başlamıştı.

Ancak, mecliste 5 milletvekiline sahip olan Liberman liderliğindeki İsrail Evimiz Partisi, Netanyahu liderliğindeki sağcı hükümete katılmak için Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerin de askerlik görevini yapmasını zorunlu hale getiren yasa tasarısının meclisten geçmesini şart koşmuştu.

Yasa tasarısına koalisyonda yer almayı kabul eden Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden 8'er milletvekiline sahip "Şas" ile "Yahudi Birleşik Tevrat" Partisi'nin karşı çıkması nedeniyle Liberman koalisyon hükümetine katılmayı reddetmişti.

Bu nedenle Netanyahu'nun partisinin başı çektiği 5 sağ partinin sandalye sayısı 60'ta kalarak güvenoyu için gerekli 61 milletvekiline ulaşamadığı için hükümet kurulamadı.

Hükümeti kuramayan Netanyahu Liberman'ı hedef aldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeni koalisyon hükümetini kuramaması üzerine Meclisin feshedilerek erken seçim kararı alınması nedeniyle İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman'ı hedef aldı.

Meclisin feshedilerek erken seçime gidilmesini öngören yasa tasarısının kabul edilmesinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada Netanyahu, Liberman'ı ülkeyi gereksiz yere erken seçime sürüklemekle suçladı.

İsrail'de 9 Nisan'da yapılan erken seçimi az bir farkla önde tamamlayan Netanyahu, 17 Eylül'de yapılması kararlaştırılan erken seçimi de kazanacağını söyledi.

Netanyahu, geçen ayki seçimden birinci çıktığını ve İsrail kamuoyunun kendisini Başbakan olarak görmek istediğini dile getirerek, "Seçimden sonra Liberman Başbakanlık için beni destekleyeceğini açıklasa da verdiği bu sözü tutmaya hiç niyeti yoktu." dedi.

Koalisyon hükümetini kurmak için sundukları önerilerin Liberman'ın partisi tarafından geri çevrildiğini ifade eden Netanyahu, "Liberman, hükümeti devirmeyi istediğini açıkça belli etti. Bunu da yapılacak erken seçimde birkaç sandalye daha fazla alabileceğini düşündüğü için yaptı. Politik egoları yüzünden ülkeyi ikinci defa gereksiz bir seçime sürükledi." diye konuştu.

Koalisyon hükümetinin neden kurulamadığı ile ilgili bugün yeni bir açıklama yapacağını kaydeden Netanyahu, "Avigdor Liberman artık solun bir parçasıdır. Sağcı hükümeti yıktı. Ona tekrar inanmayın." şeklinde konuştu.

Meclisin feshedilmesini öngören yasa tasarısının oylaması öncesi konuşan Liberman ise Netanyahu'nun partisi Likud'un Ultra-Ortodoks partilere boyun eğdiğini iddia ederek, erken seçime gidilmesi nedeniyle İsrail Başbakanını suçlamıştı.