Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
94535
ALTIN
244.946
DOLAR
5.9464
STERLİN
7.6956
EURO
6.6398
Galatasaray liderlik fırsatını değerlendiremedi
Son Dakika
Galatasaray liderlik fırsatını değerlendiremedi
İsrail 15 yılda Kudüs'te 3 bine yakın Filistinliyi evsiz bıraktı
İsrail 15 yılda Kudüs'te 3...
Ticaret Bakanı Pekcan: Pazarcı esnafına yönelik bir eğitim seferberliği başlatıyoruz
Ticaret Bakanı Pekcan: Pazarcı esnafına...
FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması: 153 tutuklama talebi
FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması: 153...
'Zap'a düzenlenen hava harekatında 14 terörist etkisiz hale getirildi'
'Zap'a düzenlenen hava harekatında 14...

İspanyol meclisinde rekor kadın milletvekili

İspanya'da genel seçimlerinden ardından oluşan meclis tablosunda 350 sandalyenin 164'ü kadınların oldu.

İspanyol meclisinde rekor kadın milletvekili

İspanya'da genel seçimlerinden ardından oluşan meclis tablosunda 350 sandalyenin 164'ü kadınların oldu.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
29 Nisan 2019 Pazartesi 22:15
İspanyol meclisinde rekor kadın milletvekili

İspanya'da pazar günü yapılan genel seçimlerin sonucunda 350 sandalyeli mecliste kadın milletvekillerinin sayısı bu zamana kadarki en yüksek sayıya ulaşarak 164 oldu.

Genel seçimlerin ardından meclis tablosunda kadın milletvekillerinin oranının yüzde 46,8'i bulması dikkati çekti. Ülkede 2016 yılında yapılan son seçimlere nazaran kadın milletvekili sayısının 26 sandalye daha arttığı gözlendi.

Seçimlerden birinci çıkan Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve ikinci olan Halk Partisinde (PP) kadın milletvekilleri erkeklerden daha fazla yer aldı. PSOE'de123 milletvekilinden 64'ünün (yüzde 52'si), PP'de ise 66 milletvekilinden 34'ünün (yüzde 51,5) kadın olduğu görüldü.

İspanya'da 2007 yılında çıkarılan cinsiyet eşitliği yasası gereği siyasi partiler kadın ve erkekten en az yüzde 40 en fazla yüzde 60 oranında aday gösterebiliyor. Bu yasanın ardından 5. genel seçimin yapıldığı İspanya'da kadın milletvekillerinin meclisteki oranı ilk kez yüzde 46,8'e çıktı.

İspanya'da Haziran 2018'de azınlık hükümetini kuran PSOE lideri ve Başbakan Pedro Sanchez'in kabinesindeki 17 bakandan 11'i kadındı.

Anahtar Kelimeler:
Ispanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Çavuşoğlu: Irak ile 20 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmak istiyoruz
Bakan Çavuşoğlu: Irak ile 20 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmak istiyoruz
Etiyopya'da etnik çatışma: 17 ölü
Etiyopya'da etnik çatışma: 17 ölü
Trump'tan New York Times'a karikatür tepkisi
Trump'tan New York Times'a karikatür tepkisi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim