Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
85545
ALTIN
250.702
DOLAR
6.0593
STERLİN
7.6948
EURO
6.7811
Uyuşturucuyu 'sanal ortamda' özendirenlere yakın takip
Uyuşturucuyu 'sanal ortamda' özendirenlere yakın...
Kadıköy'de yangın: 2 ölü, 4 yaralı
Kadıköy'de yangın: 2 ölü, 4...
Afrika sıcakları geliyor
Afrika sıcakları geliyor
Nükleer ve kimyasal tehditler insansız araçla tespit edilecek
Nükleer ve kimyasal tehditler insansız...
Gram altın 5 haftadır yükseliyor
Gram altın 5 haftadır yükseliyor

İspanya'da sosyalistlerin 'acı seçim zaferi'

İspanya'da Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), ülkedeki AP, yerel belediye ve özerk yönetim parlamentosu seçimlerinde açık farkla en çok oyu alan siyasi parti olsa da tek başına iktidara gelemeyince çoğu yerde sağ ittifaka geçildi.

İspanya'da sosyalistlerin 'acı seçim zaferi'

İspanya'da Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), ülkedeki AP, yerel belediye ve özerk yönetim parlamentosu seçimlerinde açık farkla en çok oyu alan siyasi parti olsa da tek başına iktidara gelemeyince çoğu yerde sağ ittifaka geçildi.

28 Mayıs 2019 Salı 00:39
İspanya'da sosyalistlerin 'acı seçim zaferi'
Madrid

İspanya'da 28 Nisan'da yapılan genel seçimlerin sonucunda ortaya çıkan "siyasi belirsizliğin devamı" pazar günü yapılan Avrupa Parlamentosu (AP), yerel belediyeler ve özerk yönetim parlamentosu seçimlerinde de kendini gösterdi.

Ülkedeki siyasi haritaya bakıldığında büyük çoğunluk sosyalistlerin rengi "kırmızı" ile boyansa da yönetim aşamasında aşırı sağ destekli sağ blok, yerel belediyeler ve özerk yönetim parlamentolarında iktidara gelecek çoğunluğu elde etti.

AP seçimleri ile birlikte ülkedeki 17 özerk yönetimin 12'sinde yerel parlamento seçimleri yapıldı.

Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), 12 özerk yönetim parlamentosunun 10'unda birinci siyasi parti olarak çıksa da başta Madrid olmak üzere birçok yerel parlamentoda çoğunluğu sağ bloka kaptırdı.

Aynı şekilde yerel belediyelerde de ülke genelinde en fazla oyu 6 milyon 656 bin 965 kişiyle PSOE almasına rağmen, belediye meclisinin salt çoğunluğunda, sağ blokun toplamının gerisinde kaldı. PSOE'nin kazandığı birçok belediye ve özerk yönetim parlamentosunda iktidara gelememesindeki en belirgin etken, sosyalistlerin doğal siyasi ortağı olarak gözüken aşırı sol görüşlü Podemos partisinin seçimlerde büyük oy kaybı yaşaması oldu.

İspanya'da sağ görüşlü siyasi partilerin lideri konumunda bulunan Halk Partisi (PP) ise 28 Nisan'daki genel seçimlerde yaşadığı hezimeti yerel seçimlerde biraz olsun unutturdu. PP, başkent Madrid'de özerk yönetim parlamentosu ve belediye başkanlığını sağ blok sayesinde kazandı. PP'nin yerel yönetimlerde iktidara gelmesi için liberal sağ görüşlü Vatandaşlar ile aşırı sağ görüşlü Vox partisinin desteğini alması gerekiyor.

İspanya Başbakanı ve PSOE lideri Pedro Sanchez de seçim sonuçlarını değerlendiren konuşmasında, PP ve Vatandaşlar partisine seslenerek, "Ülkenin istikrarı için aşırı sağ ile iş birliği yapmak sorumsuzluktur. Üstelik böyle bir ittifak, Avrupa'daki Halk Partisi ve Liberaller tarafından anlaşılmaz olacaktır." dedi. Sanchez, "Aşırı sağın yardımıyla oluşan bir iktidarı destekleyemeyiz." ifadesini kullandı.

Ayrıca AP'deki 751 sandalyenin 54'üne sahip olan İspanya'da PSOE'nin 20 parlamenter çıkarmasına atıfta bulunan Sanchez, PSOE'nin AP'deki Sosyalist Grubu içinde en büyük çoğunluğa sahip siyasi partilerden biri olacağını ifade etti.

Öte yandan İspanya'da birinci parti konumunu 26 Mayıs Pazar günkü seçim sonuçlarıyla güçlendiren PSOE'nin, temmuz ayı ortasına kadar bir azınlık veya koalisyon hükümeti kurması öngörülüyor. Ancak meclis matematiğine göre çoğunluğu elinde tutacak, istikrarlı bir hükümet için gerekli milletvekili sayısını bulmakta zorlanan PSOE'yi zor bir süreç bekliyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saraybosna'nın ramazan geleneği: Kadınlar mukabelesi
Saraybosna'nın ramazan geleneği: Kadınlar mukabelesi
Gazze'de deniz suyu hastalıklara sebep olan parazitler taşıyor
Gazze'de deniz suyu hastalıklara sebep olan parazitler taşıyor
İsrail'de meclisin feshedilmesini öngören tasarı ilk oylamadan geçti
İsrail'de meclisin feshedilmesini öngören tasarı ilk oylamadan geçti
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim