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İran sınırında 6 erkek cesedi bulundu

Van'ın Başkale ilçesinin kırsal kesiminde bulunan 6 cesedin, kışın İran sınırından geçerken donarak ölen düzensiz göçmenlere ait olduğu belirlendi.

İran sınırında 6 erkek cesedi bulundu

Van'ın Başkale ilçesinin kırsal kesiminde bulunan 6 cesedin, kışın İran sınırından geçerken donarak ölen düzensiz göçmenlere ait olduğu belirlendi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
03 Mayıs 2019 Cuma 10:15
İran sınırında 6 erkek cesedi bulundu

Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırında 6 erkek cesedi bulundu.

İran sınırındaki Gelenler Mahallesi kırsalında bir erkek cesedi gören çobanlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekipler, olay yerinde yakınlarında yaptıkları araştırmalar sonucunda, Sultançayır dere yatağının farklı bölgelerinde 5 erkek cesedi daha buldu.

Karların erimeye başlamasıyla ortaya çıktığı belirlenen 6 cesedin, kışın sınırdan geçerken donarak ölen düzensiz göçmenlere ait olduğu öğrenildi.

Savcılıkça yapılan işlemlerin ardından cesetler, otopsi için Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Anahtar Kelimeler:
Iran
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