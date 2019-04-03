İran Dışişleri Bakanı Zarif Pompeo'nun selzedelere yardım iddiasını yalanladı

İran Dışişleri Bakanı Zarif, "ABD'nin, İran Kızılayı'na para aktarma yoluyla Kızılhaç'a desteğe hazır olduğu haberi yalandır. İran Kızılayı'nın yasa dışı ABD yaptırımları nedeniyle herhangi bir yardım alamaması ise doğru haberdir." dedi.