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İran Dışişleri Bakanı Zarif Pompeo'nun selzedelere yardım iddiasını yalanladı

İran Dışişleri Bakanı Zarif, "ABD'nin, İran Kızılayı'na para aktarma yoluyla Kızılhaç'a desteğe hazır olduğu haberi yalandır. İran Kızılayı'nın yasa dışı ABD yaptırımları nedeniyle herhangi bir yardım alamaması ise doğru haberdir." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif Pompeo'nun selzedelere yardım iddiasını yalanladı

İran Dışişleri Bakanı Zarif, "ABD'nin, İran Kızılayı'na para aktarma yoluyla Kızılhaç'a desteğe hazır olduğu haberi yalandır. İran Kızılayı'nın yasa dışı ABD yaptırımları nedeniyle herhangi bir yardım alamaması ise doğru haberdir." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
03 Nisan 2019 Çarşamba 10:18
İran Dışişleri Bakanı Zarif Pompeo'nun selzedelere yardım iddiasını yalanladı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad ZarifABD'nin ülkede yaşanan sel felaketinde mağdur olanlara İran Kızılayı yoluyla yardım edeceğine ilişkin iddiaları yalanladı.

Zarif, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, selzedelere yardıma hazır olduklarını duyuran ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya tepki gösterdi.

"ABD ekonomik terörizm uyguladığını kabul etmelidir"

ABD yaptırımları nedeniyle selzedelere ülke dışından yardım yapılamadığını belirten Zarif, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"ABD'nin, İran Kızılayı'na para aktarma yoluyla Kızılhaç'a desteğe hazır olduğu haberi yalandır. İran Kızılayı'nın yasa dışı ABD yaptırımları nedeniyle herhangi bir yardım alamaması ise doğru haberdir. ABD ekonomik terörizm uyguladığını kabul etmelidir."

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, dün yaptığı açıklamada, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle felaketin yaşandığı bölgelere yeterli yardımın ulaştırılamadığını belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise dünkü yazılı açıklamasında ülkesinin İran Kızılayı'na yardımları engellediğine yönelik iddianın doğru olmadığını ifade etmişti.

İran'ın genelinde yaklaşık iki hafta etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 57 kişi hayatını kaybetmişti.

Anahtar Kelimeler:
Iran
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