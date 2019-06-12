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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD yaptırımları etki gücünü kaybetti

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "ABD'nin ülkemize yönelik baskıları zirveye çıktı, fakat yaptırımların gücü fiilen sona ermek üzere. Yaptırım ve baskılar etki gücünü kaybetti, daha da etkisiz hale gelecek." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD yaptırımları etki gücünü kaybetti

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "ABD'nin ülkemize yönelik baskıları zirveye çıktı, fakat yaptırımların gücü fiilen sona ermek üzere. Yaptırım ve baskılar etki gücünü kaybetti, daha da etkisiz hale gelecek." dedi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:49
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD yaptırımları etki gücünü kaybetti

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı konuşmada ABD yaptırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Hasan Ruhani, bugün Japonya Başbakanı Abe Şinzo'yla, yarın da Kırgizistan'ın başkenti Bişkek'te Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısında önemli görüşmeler yapacağını belirterek, "ABD'nin ülkemize yönelik baskıları zirveye çıktı, fakat yaptırımların gücü fiilen sona ermek üzere. Yaptırım ve baskılar etki gücünü kaybetti, daha da etkisiz hale gelecek." diye konuştu.

ABD yaptırımlarına rağmen iyi şartlarda olduklarını ancak bunun tüm sorunların çözüldüğü anlamına gelmediğine işaret eden Ruhani, "ABD'nin ülkemize karşı uyguladığı bu tür yaptırımların tarihte bir benzeri yoktur. BM kanalıyla ülkemize karşı uygulanan yaptırımlar ile ABD'nin bugünkü ambargoları mukayese edilemez." ifadesini kullandı.

Ruhani, önceki gün Tahran'ı ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın da kendisine açık bir şekilde ABD'nin yanlış yaptığı yönünde görüş belirttiğini aktardı.

İran Cumhurbaşkanı, "Kötülüğümüzü isteyenleri hak, adalet ve müzakere masasına çekeceğiz ve yanlış yaptıklarını kabul etmek zorunda bırakacağız. Daha önce ölçüsüzce yaptıkları konuşmaları şimdi daha mutedil bir seviyeye indirdiler ve şüphe yok ki girdikleri yanlış yoldan geri adım atacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
IranABD
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