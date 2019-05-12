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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: Düşmanların İran'a yönelik baskıları tam bir savaştır

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, düşmanlarının ülkesine yönelik siyasi ve ekonomik baskılarını "devrim tarihinde benzeri görülmemiş tam bir savaş" olarak nitelendirdi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: Düşmanların İran'a yönelik baskıları tam bir savaştır

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, düşmanlarının ülkesine yönelik siyasi ve ekonomik baskılarını "devrim tarihinde benzeri görülmemiş tam bir savaş" olarak nitelendirdi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
12 Mayıs 2019 Pazar 00:47
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: Düşmanların İran'a yönelik baskıları tam bir savaştır

Başkent Tahran'da siyasi aktivistlerle bir araya gelen RuhaniABD'nin ülkesine yönelik yaptırımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bugün karşı karşıya kaldıkları şartların 1980-1988 yıllarındaki İran-Irak savaşından daha iyi ya da daha kötü olmadığını belirten Ruhani, "Savaş zamanında ithalat, ihracat, petrol satışı ve bankacılık konularında sorunumuz yoktu. Yaptırımlar sadece silah alımıyla ilgiliydi." dedi.

Ruhani, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının çok etkili olduğunu dile getirerek böyle süreçlerde tüm organların birlik içinde hareket etmesini istedi. Ruhani, "Düşmanların İran'a yönelik siyasi ve ekonomik baskıları, devrim tarihinde benzeri görülmemiş tam bir savaştır. Düşmanın bankacılık alanında getirdiği kısıtlamalar petrol, petrokimya, çelik ve tarım ürünlerinin satışı üzerinde de etkili oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Cumhurbaşkanının gücü ve yetkisi oranında hükümetten talepte bulunulmalıdır"

Yaptırımlar karşısında teslim olmayacaklarına ancak buna bir çözüm yolu bulunması gerektiğine dikkati çeken Ruhani, hükümetin sahip olduğu inisiyatif ve yetkilerle ilgili şunları kaydetti:

"Hükümete bir soru sorulduğunda ya da bir talepte bulunulduğunda konunun diğer tarafı da değerlendirilmelidir. Soru sorulan konularla ilgili hükümetin ne kadar yetkiye sahip olduğuna bakılmalıdır. Mesela eğer dış siyaset, kültür ya da internet ile ilgili hükümete bir soru yöneltilecek veya bir talepte bulunulacaksa hükümetin bu alanlarda ne kadar inisiyatif sahibi olduğunu da görmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanının gücü ve yetkisi oranında hükümetten talepte bulunulmalıdır."

Ruhani, halkın ekonomik sorunları olduğunu ancak problemin sadece ekonomik olmadığını ve meselenin tüm yönleriyle ele alınması gerektiğini vurgulayarak, ülkedeki sorunların aşılması için toplantıya katılan siyasi aktivistlerden destek istedi.

İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kısmen durdurma kararı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, çarşamba günü yaptığı açıklamada, nükleer anlaşmanın taraflarına petrol ve bankacılıkla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 60 gün süre tanımıştı.

Ruhani, aksi halde uranyum zenginleştirme seviyesini artırmak da dahil nükleer faaliyetlerini yeniden başlatacağını duyurmuştu.

Avrupa İran'ın kararına karşı çıkarken Çin ve Rusya destek verdi

İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın tarafları Fransa, Almanya, İngiltere ve AB, İran'ın kararına karşı yaptıkları ortak açıklamada, her türlü "ültimatomu" reddettiklerini belirterek Tahran'a sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapmıştı.

Anlaşmanın diğer tarafları Rusya ve Çin ise İran'ın anlaşmanın maddelerini 2015'ten beri uyguladığını vurgulayarak, atılan adımdan ABD'yi sorumlu tutmuştu.

ABD yönetimi, Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya koymuştu.

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Iran
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