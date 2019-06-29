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İran'a yaptırımların aşılması için oluşturulan INSTEX faaliyete geçti

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçı, ülkesine yönelik ABD yaptırımlarının aşılması için oluşturulan özel ödeme mekanizması INSTEX'in faaliyete geçtiğini ve ilk transferin yapıldığını bildirdi.

İran'a yaptırımların aşılması için oluşturulan INSTEX faaliyete geçti

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçı, ülkesine yönelik ABD yaptırımlarının aşılması için oluşturulan özel ödeme mekanizması INSTEX'in faaliyete geçtiğini ve ilk transferin yapıldığını bildirdi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 00:41
İran'a yaptırımların aşılması için oluşturulan INSTEX faaliyete geçti
Burgenland

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı, Avusturya'nın başkenti Viyana'da, E3/EU+2 (Fransa, Almanya, İngiltere, Rusya, Çin ve Avrupa Birliği) ile İran'dan oluşan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) ortak komisyonunun Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreteri Helga Schmid başkanlığında düzenlenen toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

"INSTEX şu an faaliyete geçti ve ilk transfer gerçekleştirildi." diyen Arakçı, Avrupa Birliği, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin, İran'a yönelik ABD yaptırımlarını ortadan kaldırma amacıyla oluşturdukları INSTEX'i Avrupa dışı 3'üncü ülkelerin kullanımına da açmayı planladıklarını söyledi.

KOEP kapsamında bir sonraki toplantının bakanlar düzeyinde olacağını belirten Arakçı, toplantının en kısa sürede yapılacağını bildirdi.

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