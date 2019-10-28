Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
sisli
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yedi düvele karşı dimdik ayakta duruyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yedi düvele karşı...
Merkez Bankası faiz indirim kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz indirim kararını...
UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımları sahaya çıkıyor
UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımları...
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya 'uyuşturucu' darbesi
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya 'uyuşturucu'...

Irak'ta 3 gün içinde ölenlerin sayısı 74'e yükseldi

Irak'ta son üç gün içinde hükümet karşıtı gösteriler sırasında ölenlerin sayısı 74'e yükseldi.

Irak'ta 3 gün içinde ölenlerin sayısı 74'e yükseldi

Irak'ta son üç gün içinde hükümet karşıtı gösteriler sırasında ölenlerin sayısı 74'e yükseldi.

28 Ekim 2019 Pazartesi 11:10
Irak'ta 3 gün içinde ölenlerin sayısı 74'e yükseldi

Irak Parlamentosu'na bağlı İnsan Hakları Komiserliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, başkent Bağdat ve ülkenin orta ve güney kentlerindeki son 3 günde meydana gelen protestolar sırasında ölenlerin sayısının 74'e ulaştığı kaydedildi. 

Açıklamada, gösterici ve güvenlik görevlilerinden olmak üzere yaralı sayısının ise 3654 olduğu belirtildi.

Komiserlik, güvenlik güçlerini Bağdat, Meysan, Basra ve Zikar vilayetlerindeki protestoların dağıtılmasında göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanmakla suçladı. 

Ayrıca Basra, Zikar ve Babil vilayetlerinde 153 kişinin gözaltına alındığı 123'ünün serbest bırakıldığı ifade edildi.

90 bina yakıldığı ya da tahrip edildi

Açıklamada, göstericilerin arasına karışan kişilerce özel ve kamuya ait 90 binanın yakıldığı ya da tahrip edildiği vurgulandı.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü tekrar başladı. Başta Bağdat olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

Anahtar Kelimeler:
Irak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Barış Pınarı Avrupa’nın 'ikiyüzlülüğünü' ifşa etti
Barış Pınarı Avrupa’nın 'ikiyüzlülüğünü' ifşa etti
Suriye'de ağır yaralanan asker şehit oldu
Suriye'de ağır yaralanan asker şehit oldu
Tel Abyad'da terör saldırısı önlendi
Tel Abyad'da terör saldırısı önlendi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim