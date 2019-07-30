Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Operasyonda, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Gara bölgesine yönelik hava harekatında ise en az 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Türkiye'ye sızmaya çalışan teröristlere operasyon

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinden yurt içine sızmaya çalışan 2 PKK'lı bölücü terörist ise hudut birliklerince düzenlenen operasyonda silahlarıyla etkisiz hale getirildi.