Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde süren Pençe Harekatı'nda 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildi.
T.C. Millî Savunma Bakanlığı✔@tcsavunma
Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirilerek, harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 43 oldu. https://www.msb.gov.tr/SlaytHaber/662019-42530 …#MSB #TSK #PençeHarekatı
T.C. Millî Savunma Bakanlığı✔@tcsavunma
Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist de gerçekleştirilen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. https://www.msb.gov.tr/SlaytHaber/662019-42530 …#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/qdQT4msTSN
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Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 43 oldu.
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist de gerçekleştirilen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.