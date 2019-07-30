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Irak demir yoluyla Türkiye'ye bağlanmayı planlıyor

Irak Ulaştırma Bakanlığı, ülkenin demir yoluyla Türkiye'ye bağlanmasının planlandığını duyurdu.

Irak demir yoluyla Türkiye'ye bağlanmayı planlıyor

Irak Ulaştırma Bakanlığı, ülkenin demir yoluyla Türkiye'ye bağlanmasının planlandığını duyurdu.

30 Temmuz 2019 Salı 09:25
Irak demir yoluyla Türkiye'ye bağlanmayı planlıyor

Irak Ulaştırma Bakanı Abdullah Laibi, Irak merkezli özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Irak Demiryolu Şirketi'nin faaliyet alanına ilişkin planlarını anlattı.

Şirketin yaşadığı krizlerden sonra iyileşme sürecine girdiğini söyleyen Laibi, bu bağlamda, Basra-Bağdat arası mesafenin 10 saatten 7 saate düştüğünü, Beyci rafinerisi ve Samarra'ya demir yolu hattı açıldığını, yakın zamanda da Musul ve Salahadin kentlerine hat çekmeyi planladıklarını ifade etti.

Konuyla ilgili ayrıntılı açıklama yapılmadı

Demir yolu hattının yurt dışına uzatılması konusunda da bilgi veren Laibi, Bakanlık olarak Türkiye ile Irak'ın ilerleyen dönemde demir yolu hattıyla birbirine bağlanmasını planladıklarını belirtti ancak konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

Anahtar Kelimeler:
IrakDemiryolu
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