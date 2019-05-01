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İngiltere Savunma Bakanı Williamson görevden alındı

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson görevinden alındı.

İngiltere Savunma Bakanı Williamson görevden alındı

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson görevinden alındı.

Editör
Editör
01 Mayıs 2019 Çarşamba 23:32
İngiltere Savunma Bakanı Williamson görevden alındı
Londra

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson'ın, Ulusal Güvenlik Konseyinde Huawei şirketine ilişkin yapılan gizli görüşmelerin basına sızdırılması soruşturması neticesinde görevinden alındığı bildirildi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Wiliamson'a yazdığı mektupta, "Büyük bir üzüntüyle size artık tam olarak güvenemeyeceğim sonucuna vardım." ifadesine yer verdi.

Savunma Bakanlığı görevinden alınan Williamson, May’e cevaben yazdığı mektupta ise, "Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısından yapılan sızdırmanın benim bakanlığım içerisinden kaynaklandığını düşünmenizden üzüntü duydum. Ben durumun böyle olmadığına inanıyorum. Bu sızıntıda herhangi bir dahlim olduğu iddiasını kuvvetle reddediyorum." ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanlığından konuya ilişkin açıklamada Kadın ve Eşitlik Bakanı Penny Mordaunt'un İngiltere Savunma Bakanlığı görevine atandığı kaydedildi.

Geçen hafta İngiliz medyasında hükümetin, 5G ağının geliştirilmesi için Huawei şirketine sınırlı bir izin vermeye hazırlandığına ilişkin iddialar yer almıştı.

Bunun ardından İngiliz hükümeti ve istihbarat teşkilatları söz konusu sızdırma haberlerinin kaynağının araştırılması konusunda soruşturma kararı almıştı.

İngiltere’de Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) toplantıları haftalık olarak başbakanın liderliğinde bakanların, silahlı kuvvetlerin ve istihbarat kuruluşlarının üst düzey isimlerinin katılımı ile yapılıyor.

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