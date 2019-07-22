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İngiltere'nin Avrupa Bakanı Duncan istifa etti

İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Bakanı Duncan, Brexit konusunda sert polemiğe girdiği Johnson'ın liderliğinin ilanından önce istifasını verdi.

İngiltere'nin Avrupa Bakanı Duncan istifa etti

İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Bakanı Duncan, Brexit konusunda sert polemiğe girdiği Johnson'ın liderliğinin ilanından önce istifasını verdi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:54
İngiltere'nin Avrupa Bakanı Duncan istifa etti

İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Bakanı Alan Duncan, Muhafazakar Parti'deki liderlik yarışında oylamanın tamamlanmasına saatler kala istifa etti

Duncan, liderlik yarışını kazanmasına kesin gözüyle bakılan eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile Brexit süreci konusunda sert polemik yaşamıştı.

Johnson'ın, Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasını "düğmesi Brüksel'in elinde olan intihar yeleği" benzetmesine en sert tepkiyi veren siyasi figür Duncan olmuştu.

"İngiltere siyasi tarihinin en iğrenç anlarından biri"

Twitter'dan Johnson’a tepki gösteren Duncan, "Bu, modern İngiltere siyasi tarihinin en iğrenç anlarından biri. Üzgünüm ama bu Boris Johnson'ın siyasi sonudur. Eğer şimdi değilse de gelecekte böyle olmasını temin edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch'un istifasının ardından da Duncan, bundan Johnson'ı sorumlu tutmuştu. Duncan, lider adayı ve muhtemel başbakan Johnson'ın büyükelçiye desteğini açıklamaktan kaçınarak, onu "otobüsün önüne ittiğini" söylemişti.

Duncan 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından Türkiye'yi ziyaret eden ilk Avrupalı bakan olmuştu.

Beklenen istifalar

Muhafazakar Parti'de liderlik yarışının sonucu yarın açıklanacak. 

Dün de Maliye Bakanı Philip Hammond ile Adalet Bakanı David Gauke, Johnson'ın lider seçilmesi halinde istifa edeceklerini duyurmuştu.

Johnson'ın lider seçilmesi halinde başta rakibi Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt olmak üzere bir dizi bakanın daha istifası bekleniyor.

Muhafazakar Partinin yeni lideri, başbakanlık görevini 24 Temmuz'da May'den devralacak.

Anahtar Kelimeler:
Alan Duncan
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