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İngiltere'de liderlik yarışı başladı

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt’ın Başbakan Theresa May’in boşaltacağı koltuk için aday olduğu belirtildi.

İngiltere'de liderlik yarışı başladı

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt’ın Başbakan Theresa May’in boşaltacağı koltuk için aday olduğu belirtildi.

Editör
Editör
25 Mayıs 2019 Cumartesi 00:39
İngiltere'de liderlik yarışı başladı
Londra

Başbakan Theresa May’in 7 Haziran’da istifa edeceğini açıklamasının ardından Muhafazakar Parti, yeni liderin belirlenmesi için çalışmaların 10 Haziran’da başlayacağını duyurdu. 

İngiliz basını, haziran sonuna kadar aday sayısının ikiye düşürülmesinin ve temmuz bitmeden de yeni liderin seçilmesinin beklendiğini yazdı.

May’in istifa kararı almasıyla parti liderliği ve dolayısıyla başbakanlık için adaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Hunt aday

Dışişleri Bakanı Hunt, katıldığı bir festival sırasında yerel Farnham Herald gazetesine verdiği demeçte, "Adaylığıma ilişkin açıklamayı uygun zamanda yapacağım." dedi.

52 yaşındaki Hunt, May’in Brexit referandumunun sonucunu gerçekleştirmeye çalıştığını ve şimdi bu işi başka birinin üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Adaylığını duyuran diğer bir kişinin de Muhafazakar Parti parlamenterlerinden Graham Brady’nin olduğu kaydedildi. BBC’nin haberine göre, Brady parlamenterlerden talep olduğunu, bu yaklaşımı dikkate aldığını ve zaman içinde kararını vereceğini söyledi.

3 isim daha önce adaylığını açıklamıştı

Bu iki ismin yanı sıra daha önce de temmuz ayında May’in Brexit politikasını eleştirerek Dışişleri Bakanlığı görevinden istifa eden Boris Johnson, aynı gerekçeyle kasım ayında Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı görevinden ayrılan Esther McVey ve Uluslararası Kalkınma Bakanı Rory Stewart aday olduklarını duyurmuştu.

Muhtemel adaylar

Ayrıca liderlik için adı geçenler arasında eski Brexit Bakanı Dominic Raab, önceki gün Avam Kamarasından sorumlu bakanlık görevinden ayrılan Andrea Leadsom, Çevre Bakanı Michael Gove, ülkenin Pakistan kökenli İçişleri Bakanı Sajid Javid, eski İçişleri Bakanı Amber Rudd, eski Eğitim Bakanı Justin Greening, Sağlık Bakanı Matt Hancock ve Savunma Bakanı Penny Mordaunt da bulunuyor.

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