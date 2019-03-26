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İngiltere'de İslami eğitim veren okula saldırı

İngiltere'nin Newcastle kentindeki saldırıda, okul binasının pencereleri kırılırken, Kur'an-ı Kerim nüshaları yırtılarak, sayfaları etrafa saçıldı.

İngiltere'de İslami eğitim veren okula saldırı

İngiltere'nin Newcastle kentindeki saldırıda, okul binasının pencereleri kırılırken, Kur'an-ı Kerim nüshaları yırtılarak, sayfaları etrafa saçıldı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
26 Mart 2019 Salı 23:26
İngiltere'de İslami eğitim veren okula saldırı

İngiltere'nin Newcastle kentindeki İslami eğitim veren bir okula yapılan saldırıda okul binasının pencereleri kırıldı, Kur'an-ı Kerim nüshaları yırtılarak, etrafa saçıldı.

Ülkenin kuzey doğusunda yer alan Newcastle'daki Bahr Akademi'de pazartesi gecesi yaşanan saldırıda, okul binasının pencerelerinin kırıldığı ve Kur'an-ı Kerim nüshalarının yırtılarak, sayfalarının etrafa saçıldığı belirtildi.

Okulun sorumlusu İmam Abdul Muhit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın komşuları tarafından bildirildiğini ve kendisinin de okula polisle aynı anda ulaştığını aktardı.

Okulun mescidine girdiklerinde 18 yaş altı 6 gençle karşılaştıklarını ve her yere yanıcı madde döküldüğünü kaydeden Muhit, "Biz yangına denk gelmedik ama bir kilim yanmıştı. Sanki her şeyi yakmaya hazırlanıyorlardı. Mescide vardığımızda kendi aralarında 'Müslüman teröristlerden' söz edip, ırkçı şakalar yapıyorlardı." dedi.

Muhit, olay yerine ilk gelen ekipte yeterli sayıda polis olmadığı için 6 şüphelinin kaçtığını ancak salı günü gözaltına alındıklarını vurgulayarak, okula yönelik son 3 ayda ikinci, toplamda da dördüncü saldırı olduğunu bildirdi.

İngiltere'nin kuzeyindeki İslami eğitim veren tek okul olduklarını anlatan Muhit, gelecekte daha ciddi bir saldırının yapılmasından endişe ettiklerini vurguladı.

Okula ocak ayında yapılan saldırıda, okul binasının duvarlarına ırkçı grafitiler çizilmişti.

Resmi verilere göre, İngiltere'de ırkçı ve İslam karşıtı saldırılar, Yeni Zelanda'daki terör saldırılarının ardından ciddi ölçüde arttı. İngiltere İslamofobik saldırıları izleyen hükümete bağlı Tel Mama kuruluşunun verilerine göre, Yeni Zelanda saldırılarını takiben Müslümanları hedef alan saldırılar yaklaşık yüzde 600 artış gösterdi.

Anahtar Kelimeler:
İslamfobi
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