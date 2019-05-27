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İngiltere'de iktidar partisine AP seçimlerinde hezimet

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti, AB'den ayrılmayı (Brexit) gerçekleştirememesinin etkisiyle AP seçimlerinde hezimete uğradı.

İngiltere'de iktidar partisine AP seçimlerinde hezimet

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti, AB'den ayrılmayı (Brexit) gerçekleştirememesinin etkisiyle AP seçimlerinde hezimete uğradı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 10:23
İngiltere'de iktidar partisine AP seçimlerinde hezimet

BBC'nin yayınladığı resmi olmayan sonuçlara göre, İngiltere'de Brexit çıkmazı, beklendiği üzere Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde etkisini gösterdi.

Brexit konusunda bir anlaşmaya varamayan ülkenin geleneksel iki partisi iktidardaki Muhafazakar Parti ile ana muhalefet İşçi Partisi kan kaybetti.Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmayı ana politikası olarak belirleyen, yeni kurulan Brexit Partisi ise seçimlerde birinci oldu. Aşırı sağcı Nigel Farage'ın liderliğini yaptığı Brexit Partisi, yüzde 31,6 oranında oy aldı.

AB yanlısı Liberal Demokratlar, büyük bir çıkış yakalayarak yüzde 20,3 ile ikinci gelirken, İşçi Partisi yüzde 14,1 ile üçüncü, AB'de kalınmasını isteyen Yeşiller yüzde 12,1 ile dördüncü oldu.

İktidardaki Muhafazakar Parti 5. oldu

İktidardaki Muhafazakar Parti ise, Brexit politikasının etkisi altında yüzde 9,1 ile ancak beşinci sırada kendine yer buldu.

Brexit'i gerçekleştiremeyen ve liderlik sorunu yaşayan Muhafazakar Parti'nin 2014'teki AP seçimlerine göre oy kaybı yüzde 14'ü geçti.

Seçimlere katılım yüzde 36,7 olurken, aşırı sağcı aday Tommy Robinson ise tartışmalı kampanyasına rağmen seçilemedi.

Kuzey İrlanda'da oyların sayımının bugün başlaması bekleniyor.

"Çok büyük bir mesaj"

Brexit Partisi lideri Farage, yaptığı açıklamada, sonuçların ülke siyasetinde belirleyici olan Muhafazakarlar ve İşçi Partisi için "çok büyük bir mesaj" taşıdığını belirtti.

Yeniden AP'ye seçilen Farage, "Eğer 31 Ekim'de (AB'den) ayrılmazsak, bugün Brexit Partisi için gördüğünüz oy oranı, genel seçimde tekrarlanacaktır ve biz de bunun için hazırlanıyoruz." dedi. Farage, Brexit müzakerelerinde yer almayı istediklerini de söyledi.

"Yeniden halkın önüne gitmeli"

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn de, bu seçimlerin Brexit konusunda ikinci bir referandum olduğunu belirterek, "Muhafazakarlardaki bölünme ve ülkeyi yönetememeleri, parlamentodaki açmaz göz önüne alındığında bu sorun (Brexit) yeniden halkın önüne gitmeli." dedi.

İngiltere'nin AB'den ayrılması halinde, bu ülkeye ait 73 sandalye; Fransa, İtalya ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 14 ülke arasında dağıtılacak. 

Brexit'in gerçekleşmesi durumunda İngiltere'nin seçimlere katılmasına gerek kalmayacaktı.

İngiltere, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit'i, parlamentodan anlaşmaya onay çıkmadığı için önce 12 Nisan'a daha sonra da 31 Ekim'e ertelemek zorunda kalmıştı. Bu durumun seçim sonuçlarına etki etmesi bekleniyordu.

2014 AP seçimlerinde, Farage'ın o zamanki partisi UKIP yüzde 27,5, İşçi Partisi yüzde 25,4, Muhafazakarlar yüzde 23,9, Yeşiller yüzde 7,9 ve Liberal Demokratlar yüzde 6,9 oranında oy almıştı. Katılım ise yüzde 34,1 düzeyinde gerçekleşmişti. 

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İngiltere
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