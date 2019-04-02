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İngiliz Parlamentosu 4 Brexit senaryosunu reddetti

İngiliz Parlamentosu, Brexit sürecinin geleceğine ilişkin 4 farklı senaryoyu oyladı ancak hiçbir seçenek çoğunluk desteğini alamadı.

İngiliz Parlamentosu 4 Brexit senaryosunu reddetti

İngiliz Parlamentosu, Brexit sürecinin geleceğine ilişkin 4 farklı senaryoyu oyladı ancak hiçbir seçenek çoğunluk desteğini alamadı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
02 Nisan 2019 Salı 10:07
İngiliz Parlamentosu 4 Brexit senaryosunu reddetti

İngiliz Parlamentosu, Brexit sürecinin geleceğine ilişkin dört farklı senaryoyu da kabul etmedi.

İngiliz Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında dört Brexit senaryosuna ilişkin bu akşam yapılan oylamada hiçbir seçenek çoğunluk desteği bulamazken, Gümrük Birliğini içeren seçenek sadece üç farkla reddedildi.

Avam Kamarasının bu akşam oyladığı seçenekler ve aldıkları oylar şöyle:

- İngiltere’nin Gümrük Birliği üyeliğinin sürmesi: 273 evet, 276 hayır 

- İngiltere’nin Gümrük Birliği, Tek Pazar ve Avrupa Serbest Ticaret Alanı üyeliğinin sürmesi: 261 evet, 282 hayır

- Brexit anlaşmasının referandumla halkın onayına sunulması: 280 evet, 292 hayır

- Brexit anlaşması olmaması durumunda 50. maddenin yürürlüğünün tek yanlı durdurulması ve Brexit’in iptal edilmesi: 191 evet, 292 hayır.

Dağıtılan pusulalarla yapılan oylamada, milletvekilleri seçeneklere "evet" veya "hayır" dedi. Böylece parlamentonun en büyük desteğine sahip senaryonun ortaya çıkması hedeflendi.

Ancak oylama sonucunun hükümet üzerinde yasal bağlayıcılığı bulunmuyor. 

İngiliz hükümeti de kendi Brexit politikası ve referandum sonucuyla çelişecek senaryoları uygulama niyeti olmadığını açıklamıştı.

Avam Kamarası geçen hafta da 8 senaryoyu oylamış ancak hiçbiri çoğunluk desteği alamamıştı.

Öte yandan milletvekilleri Brexit seçeneklerini tartışırken, parlamentonun halktan izleyicilere ayrılan bölümünde yer alan 12 çevreci protestocu soyunarak poz verdi. Polis, protestocuları “ahlaka aykırı davranış” gerekçesiyle gözaltına aldı.

Avam Kamarasının cuma günü Brexit anlaşmasını üçüncü kez reddetmesinin ardından, AB ile varılan uzlaşmaya göre Brexit 12 Nisan’a ertelenmişti.

Normal takvime göre İngiltere’nin geçen hafta cuma günü AB’den resmen ayrılmış olması gerekiyordu.

İngiltere’nin Brexit anlaşmasını parlamentosundan geçirmemesi halinde 10 Nisan’da Brexit gündemiyle yapılacak AB liderler zirvesinde, Brexit tarihinin bir kez daha ve daha uzun süreli ertelenmesi bekleniyor. Aksi takdirde İngiltere 12 Nisan’da AB’den anlaşmasız ayrılmış olacak.

Anahtar Kelimeler:
Brexit
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