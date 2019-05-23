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İngiliz hükümetinde kritik istifa

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Partinin parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasından sorumlu bakanı istifa etti.

İngiliz hükümetinde kritik istifa

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Partinin parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasından sorumlu bakanı istifa etti.

Editör
Editör
23 Mayıs 2019 Perşembe 00:39
İngiliz hükümetinde kritik istifa
London

İngiltere'de Theresa May hükümetinin Avam Kamarasından sorumlu bakanı Andrea Leadsom, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hükümetteki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Leadsom, istifasına gerekçe olarak, May'in dün açıkladığı yeni Brexit anlaşmasının ülkeyi AB referandumunun sonucuna sadık biçimde Birlik'ten ayıramayacağını gösterdi.

Leadsom, 2016'daki referandumun ardından dönemin başbakanı David Cameron'ın istifasıyla boşalan başbakanlık makamına May'e karşı aday olmuş ancak daha sonra yarıştan çekilmişti.

Başbakan May, Avam Kamarasında daha önce 3 kez reddedilen Brexit anlaşmasını haziran başında yeniden milletvekillerinin oyuna sunacağını açıklamıştı.

May, anlaşmayı Avam Kamarasından geçirebilmek için aralarında ikinci Brexit referandumunun oylanmasının da bulunduğu bir dizi "taviz" vereceğini açıklamıştı.

Leadsom'ın istifasını başka kabineden istifaların da takip edebileceği belirtiliyor.

Başbakan May, partisi içindeki muhalif milletvekillerinden gelen istifa baskısı altında bulunuyor.

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