IKBY Başkanı Neçirvan Barzani: Türkiye ve Irak ilişkilerinde yeni bir süreç başlayacak

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

IKBY Başkanı Barzani, 10 Haziran'da bölgesel başkan seçilmesinden sonra ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapmasının önemini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye çok zor şartlarda bizlere yardım etti. Türkiye ve Kürdistan bölgesi arasında çok iyi kazanımlar elde edildi. PKK ya da herhangi bir silahlı örgütün komşularımıza sorun çıkarması kesinlikle kabul edilir bir durum değildir. Bu meseledeki siyasetimiz daha önce de belliydi ve böyle de olmaya devam edecektir.

Barzani, görüşmenin ayrıntılarına ilişkin şunları kaydetti:

"Başkan seçildikten sonra yurt dışına gerçekleştirdiğimiz ilk ziyaret. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmekten memnuniyet duydum. İlişkilerimizin nasıl geliştirileceği üzerine uzun bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede her iki taraf için de önemli olan konulara detaylı bir şekilde değinildi. Bölgemiz, Türkiye ve Irak ilişkilerinde yeni bir sürecin başlayacağı kanaatindeyim. Ziyaretimin ilişkilerin geliştirilmesine vesile olmasını temenni ediyorum."

IKBY Başkanı Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak'ı ziyaret etmesinin de çok önemli bir adım olacağı görüşünü dile getirdi.

"Türkiye tüm zor süreçlerde yanımızda yer aldı"

Ankara ve Erbil arasında tarihi dostluk bağı bulunduğunu ifade eden Barzani, "Türkiye, tüm zor süreçlerde halkımıza yardım etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı ve Türkiye halkına yardımlarından dolayı teşekkürlerimizi yineledik." dedi.

Irak ve Türkiye arasındaki ticari ilişkiye de değinen Barzani, ticaret hacminin artırılmasında IKBY'nin nasıl bir rol oynayacağı sorusuna şu şekilde cevap verdi:

"(Irak ve Türkiye arasındaki ticari ilişkiler bağlamında) Bölgemizin rolü önemlidir. Türkiye ile Irak sınırında bulunuyor. Kürdistan bölgesi, şu anda Bağdat ile geçmiş dönemlere nazaran çok şükür daha iyi ilişkilere sahip. Türkiye ve Irak arasındaki mevcut ticaret hacmi 13 milyar dolar civarında. Cumhurbaşkanı ile toplantımızda yine ticaret hacminin büyütülmesinden söz edildi. Bunun başarılması için de gerekli adımların atılması hususunda Cumhurbaşkanı ile görüşmemizde etraflıca konuşabildik. Cumhurbaşkanı'nın bu hususta çok istekli olduğunu gördük ve Irak'ın ticaret hacminin artırılmasında hızlıca mesafe kaydetmesini bekliyor."

Ovaköy Sınır Kapısı meselesi

Barzani, Türkiye ve Irak merkezi hükümeti arasında bir süredir dillendirilen ve bunun için ortak heyetlerin kurulduğu yeni sınır kapısı Ovaköy'ün açılmasında IKBY'nin nasıl bir politika izleyeceğine ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Bu meselenin ciddi bir şekilde Erbil, Ankara ve Bağdat arasında görüşülmesi gerektiğini belirten Barzani, şöyle devam etti:

"Bilindiği üzere mevcut sınır kapısının kapasitesi karşılıklı olarak artırıldı. Yeni köprüler ve Türk şirketi tarafından Zaho'da tüneller inşa edildi. Bizim buradaki amacımız Irak, bölgemiz ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin artırılması konusunda kolaylıklar sağlamaktır."

IKBY Başkanı, ayrıca "Ticaret hacminin artırılması konusunda herhangi bir adım atılması gerekiyorsa bizim bu konuda bir sorunumuz yok." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Irak arasındaki petrol ticaretinde IKBY'nin rolüne de değinen Barzani, "Ceyhan Limanı'na giden petrol boru hattımız mevcut. İstenilmeyen bir durum yaşanması halinde Irak'ın güneyi başta olmak üzere Kerkük ve diğer bölgelerdeki petrolünün boru hattımız üzerinden ihraç edilmesi hususunda Irak merkezi hükümetine yardım etmeye hazırız ve bunu kendilerine de ilettik. Gelecekte daha çok petrol ihraç edebilmek için mevcut boru hattının kapasitesinin artırılmasını istiyoruz ve böyle bir niyetimiz var." dedi.

Bağdat-Erbil hattındaki petrol anlaşmazlığı

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin, "Bu ay başında IKBY'ye gönderilen bütçe karşılığında Bağdat, bir varil petrol geliri dahi teslim almadı" şeklindeki açıklaması hatırlatılan Barzani, bu durumun oturulup tartışılması gereken meselelerin başında geldiğine işaret etti.

Barzani, iki taraf arasındaki petrol anlaşmazlığını şu şekilde değerlendirdi:

"Prensip olarak Bağdat'a 250 bin varil ham petrolün teslim edilmesinde herhangi bir sıkıntı görmüyoruz. Ancak bunun olabilmesi için öncelikle bir araya gelinmelidir. Buraya gelmeden önce Bağdat'taydım. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile görüşmemizde bu konu gündeme geldi. Mesele 250 bin varilin teslim edilmesi değildir. Bu işin yasal boyutu var. Bölgemiz 2014'te bütçesinin kesilmesi nedeniyle yüklü miktarda borçlandı. Bunların hepsinin görüşülmesi ve bir çözüme kavuşturulması gerekiyor. Çözüm hem Kürdistan bölgesi hem Bağdat'ın rızasıyla olmalıdır. Irak ile ortak bir çözüme ulaşılmasında Kürdistan bölgesi Bağdat'a destek vermeye hazır."

"Irak toprakları üzerinden herhangi bir ülkeye zarar verilmemeli"

ABD ve İran arasında son dönemde yaşanan gerginlikten IKBY'nin nasıl etkileneceği sorusuna da Barzani, "Bir savaşa dönüşmemesini ümit ediyorum. Bu meselede, Bağdat ile tam bir dayanışma içerisindeyiz. Siyasetimiz, Irak toprakları üzerinden herhangi bir tarafa zarar verilmemesi yönünde. Olası bir savaş veya sorunda tüm Irak'ı korumaya çalışırız." cevabını verdi.

"PKK'nın komşularımıza zarar vermesi kabul edilemez"

Terör örgütü PKK'nın Irak'ın Sincar, Mahmur ve sınır bölgelerindeki varlığına ilişkin de konuşan Barzani, "Kürdistan bölgesinde askeri operasyonların gerçekleştirilmesinin asıl sebebi PKK'nın oradaki varlığıdır. Topraklarımızın özellikle Türkiye başta olmak üzere herhangi bir komşu ülkeye karşı kullanılmasına prensip olarak karşıyız." ifadesini kullandı.

IKBY Başkanı Barzani, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye çok zor şartlarda bizlere yardım etti. Türkiye ve Kürdistan bölgesi arasında çok iyi kazanımlar elde edildi. PKK ya da herhangi bir silahlı örgütün komşularımıza sorun çıkarması kesinlikle kabul edilir bir durum değildir. Bu meseledeki siyasetimiz daha önce de belliydi ve böyle de olmaya devam edecektir. (PKK) Bölgede 500'den fazla köyümüzün boşaltılmasına sebebiyet vermiştir ve büyük sorunlar çıkarmıştır. Kürdistan bölgesi olarak politikamız komşularımızla güzel ve iyi ilişkilere sahip olmaktır."