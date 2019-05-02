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İhvan yetkilisi Arabi: ABD'nin planı İhvan'ın sonu olmayacak

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) önde gelen yetkililerinden Arabi, ABD'nin İhvan'ı yabancı terör örgütleri listesine alma planının, teşkilatın sonu olmayacağını belirtti.

İhvan yetkilisi Arabi: ABD'nin planı İhvan'ın sonu olmayacak

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) önde gelen yetkililerinden Arabi, ABD'nin İhvan'ı yabancı terör örgütleri listesine alma planının, teşkilatın sonu olmayacağını belirtti.

Emre Köse
Emre Köse
02 Mayıs 2019 Perşembe 09:32
İhvan yetkilisi Arabi: ABD'nin planı İhvan'ın sonu olmayacak
İstanbul

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) önde gelen yetkililerinden Kutub el-Arabi, ABD'nin İhvan'ı yabancı terör örgütleri listesine alma planına ilişkin Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'dan salı günü yapılan açıklamaların ardından ABD yönetiminin İhvan'ı yabancı terör örgütleri listesine almasının kuvvetle muhtemel olduğunu ifade etti.

Teşkilatın kurulduğu 1928'den bu yana özellikle Mısır'da bu liste içinde bir şekilde yer aldığını kaydeden Arabi, İhvan'ın bütün bunlara rağmen ülkenin ilk sivil cumhurbaşkanını (Muhammed Mursi) çıkarmayı ve Mursi'nin askeri darbeyle görevden uzaklaştırıldığı 2013'ten bu yana ayakta kalmayı başardığını bildirdi.

Arabi, ABD'nin alması muhtemel kararın Filistin meselesi ve haziran ayında açıklanması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planıyla bağlantılı olduğunu savundu.

"Muhalefeti doğmadan ortadan kaldırmak için ortam hazırlandı"

Arabi, söz konusu planı hazırlayanların, buna karşı en büyük tepkiyi İhvan ile diğer İslami güçlerin vereceğini bildiğini ve bu muhalefeti daha doğmadan ortadan kaldırmak için ortam hazırladığını kaydetti.

Beyaz Saray'dan salı günü yapılan açıklamada, Donal Trump yönetiminin, İhvan'ı, yabancı terör örgütleri listesine almayı planladığı duyurulmuş ancak bu kararın Mısır'daki İhvan dışında diğer ülkelerdeki kollarını da kapsayıp kapsamayacağı hakkında bilgi verilmemişti.

Anahtar Kelimeler:
İhvan YetkilisiABD
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