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İdlib'de sahurda saldırı : 3 ölü, 7 yaralı

Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki yerleşimlere sahur vakti düzenlediği saldırılarda 3 sivil yaşamını yitirdi, 7 sivil yaralandı.

İdlib'de sahurda saldırı : 3 ölü, 7 yaralı

Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki yerleşimlere sahur vakti düzenlediği saldırılarda 3 sivil yaşamını yitirdi, 7 sivil yaralandı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
15 Mayıs 2019 Çarşamba 12:45
İdlib'de sahurda saldırı : 3 ölü, 7 yaralı

Suriye'de yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Beşşar Esed rejimi ordusu ile İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisinde Halep'in batı kırsalında Kefer Dael köyüne sahur vaktinde havan, top ve roketle saldırı düzenledi. 

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, köye düzenlenen saldırı sonucunda 3 sivil yaşamını yitirdi, 7 sivil yaralandı.

"İdlib Gerginliği Azaltması Bölgesi"ndeki son durum

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etmişti. Türkiye ve Rusya, rejim güçlerinin bu kapsamda başlatılan ateşkes sürecini ihlal eden saldırıları karşısında söz konusu bölge için ek mutabakata varmıştı. Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Rejim güçleri ve destekçilerinin, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12. toplantı sırasında artırdığı saldırılar aynı yoğunlukta devam ediyor.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynakları, 25 Nisan'dan bu yana en az 140 sivilin yaşamını yitirdiğini, 375'ten fazla sivilin yaralandığını belirtiyor.

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