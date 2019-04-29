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İdlib'de sağlık merkezi ve doğum hastanesi vuruldu

Suriye'de Esed rejimi ve destekçileri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içinde düzenlediği yoğun kara ve hava saldırılarında birer acil sağlık ile ambulans merkezi ve bir doğum hastanesi hedef alındı.

İdlib'de sağlık merkezi ve doğum hastanesi vuruldu

Suriye'de Esed rejimi ve destekçileri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içinde düzenlediği yoğun kara ve hava saldırılarında birer acil sağlık ile ambulans merkezi ve bir doğum hastanesi hedef alındı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
29 Nisan 2019 Pazartesi 12:13
İdlib'de sağlık merkezi ve doğum hastanesi vuruldu

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçileri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içinde yer alan sivil yerleşimlere gece geç saatlerde yoğun kara ve hava saldırıları düzenledi.

Esed rejimi ile İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim ordusu, gece saatlerinde "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içinde Hama ilinin batı kırsalındaki El Huveyz, El Huveyce, El Tüveyne, Cisir Beyt Er Ras ve El Kirkat köyleri ile Madik Kalesi beldesine, kuzeyinde Latamne ilçesine top, havan ve roket gibi karadan karaya silahlarla yüzlerce saldırı düzenledi.

Sağlık ve ambulans merkezi ile doğum hastanesi vuruldu

Diğer yandan, Hama'nın batısında Madik Kalesi beldesi ve Kuri köyüne iki savaş uçağı saldırı düzenledi.

Hama'nın kırsalındaki Latamne'de acil sağlık hizmeti merkezi ve ambulans merkezi ile Madik Kalesi beldesindeki bir kadın doğum hastanesi hedef alınarak hizmet dışı bırakıldı.

Madik Kalesi'ni hedef alan hava saldırılarının ardından yerleşimde kalan az sayıda sivil de beldeden göç etmek zorunda kaldı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi sosyal medya hesabından, Madik Kalesi beldesi ile Kuri köyüne düzenlenen hava saldırılarıyla ilgili "Lazkiye'deki Hımeymim Üssü'nden Rus savaş uçağı kalkış yaptı." bilgisini paylaştı.

Son bir haftada düzenlenen saldırılarda 18 sivil hayatını kaybetti

İdlib ve Hama illerindeki sivil yerleşimlere son bir haftada düzenlenen saldırılarda en az 18 sivil hayatını kaybetti.

Rejim güçleri, Türkiye ile Rusya arasında söz konusu bölgedeki ateşkesi sağlamlaştırmak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Astana anlaşmaları çerçevesinde, Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor. Askeri muhalifler ise Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

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İdlib
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