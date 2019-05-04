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İdlib'de ramazan saldırılar ve zorunlu göçün gölgesinde başlıyor

Suriye'de 8 yılı aşkın süredir devam eden iç savaşın en sıcak bölgesi İdlib'de, bu ramazan yoğun saldırıların yol açtığı zorunlu göçün gölgesinde başlıyor.

İdlib'de ramazan saldırılar ve zorunlu göçün gölgesinde başlıyor

Suriye'de 8 yılı aşkın süredir devam eden iç savaşın en sıcak bölgesi İdlib'de, bu ramazan yoğun saldırıların yol açtığı zorunlu göçün gölgesinde başlıyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
04 Mayıs 2019 Cumartesi 13:02
İdlib'de ramazan saldırılar ve zorunlu göçün gölgesinde başlıyor

Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırılar neticesinde göçe zorladığı binlerce aile, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde ramazanı evlerinden uzak, yokluk içinde karşılıyor.

İç savaşın 8 yılı aşkın süredir devam ettiği Suriye'de, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içindeki yerleşimlerde yaşayan aileler, bu ramazanı evlerinden uzak karşılıyor.

Son 8 günde yaklaşık 42 bin sivil, Esed rejimi ve destekçilerinin hava ve kara saldırılarını yoğunlaştırması nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Yaklaşık 6 bin aile, İdlib'in çevresine, Türkiye-Suriye sınır hattındaki Atme kamplar bölgesine, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) gözlem noktalarının yakınına, Zeytin Dalı Harekatı ve Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan bölgelere sığındı.

AA, en yoğun bombardımana maruz kalan bölgelerden biri olan Kifrenbude ilçesinden kaçarak Türkiye sınır hattındaki El-Sellak çadır kentine sığınan aileleri görüntüledi.

Kifrenbude İlçesi Yerel Meclis Başkanı Cuma Ahmet AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İnsanların durumu çok kötü. Kimse hareket edemiyor. Gab ovasından ilçeye sığınan ailelerle birlikte şehirde en az 2 bin 600 aile yaşıyordu. Ailelerin çoğu kamplara yanlarına hiçbir şey alamadan kaçtı. Ramazan ayı yaklaştı. İnsanlarımız acil yardım bekliyor." dedi.

"Ölümü gördük. Evimize dönemeyiz"

Göç etmek zorunda kalan sivillerden Hüseyin Debis de, "Ramazan geldi ama ne yapacağımızı bilmiyoruz. Saldırılar çok yoğundu. Kaçarken çok zorluk yaşadık." ifadelerini kullandı.

Debis, çoğu ailenin saldırılardan kaçarken yanlarında hiçbir şey alamadan kaçtıklarını ifade ederek, "Buraya gelenlere kimse yardım etmiyor. Çadır bulamıyoruz." diye konuştu.

Çocuklarıyla kaçan Hamide Um Halid de "Ramazan yaklaşıyor ama burada çadır veya kalacak yer bulamıyoruz. Geldiğimiz köyde kimse kalmadı. Yiyeceklerimi ve eşyalarımızı bırakarak geldik. Hiç bir şeyimiz yok. Ramazan geldi. Ne yiyip içeceğiz, iftarı neyle yapacağız? Yardım bekliyoruz." dedi.

Um Halid, "Evimize dönmemiz imkansız. Ölümü gördük. Evimize dönemeyiz." değerlendirmesini yaptı.

"Barınacak çadır bulamıyoruz"

Saldırıya uğrayan bir başka köy olan Kefrinbude'den Raşid Dahlallah da zor şartlar altında sınır hattındaki bölgeye ulaştıklarını kaydetti.

"Saldırılarda evler yıkıldı. Canımızı zor kurtardık. Buraya kaçtık. Ancak barınacak çadır bulamıyoruz." diye konuşan Dahlallah, yardım beklediklerini ifade etti.

Dahlallah, "Daha mahsullerimizi toplayamadık. Her şeyimizi orada bıraktık. Ramazan geliyor. Bize gıda yardımı ve barınacak çadır vermelerini bekliyoruz. Saldırılar dursun. Evlerimize geri dönelim." şeklinde konuştu.

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İdlip
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