İdlib'de iftardan önce pazara saldırı: 5 ölü, 20 yaralı

İdlib

Suriye'deki Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki Cisir eş Şuğur ilçesinde pazar yerine iftar öncesi düzenlediği saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti, 20 sivil yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Esed rejimine ait savaş uçakları, İdlib ilinin kuzeybatısındaki Cisir eş Suğur ilçesinin yanı sıra El Kebine ve Termele köylerine saldırdı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynakları, Cisir eş Şuğur ilçesindeki pazar yerine iftar vaktinden hemen önce düzenlenen hava saldırısında 5 sivilin yaşamını yitirdiği, 20 sivilin yaralandığı bilgisini paylaştı.

"İdlib Gerginliği Azaltması Bölgesi"ndeki son durum

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etmişti. Türkiye ve Rusya, rejim güçlerinin bu kapsamda başlatılan ateşkes sürecini ihlal eden saldırıları karşısında söz konusu bölge için ek mutabakata varmıştı.

Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Saldırılar, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12. toplantı sırasında yoğunlaştı. Son iki haftadır aynı yoğunlukta devam ediyor.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynakları, 25 Nisan'dan bu yana en az 135 sivilin yaşamını yitirdiğini, 365'den fazla sivilin yaralandığını belirtiyor.