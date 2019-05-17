Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
86796
ALTIN
248.709
DOLAR
6.0406
STERLİN
7.7004
EURO
6.7414
MEB'den liselere yeni eğitim modeli
MEB'den liselere yeni eğitim modeli
Beşiktaş'taki terör saldırısında 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet kararı
Beşiktaş'taki terör saldırısında 47'şer kez...
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 48 gözaltı kararı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 48...
ABD Türkiye'den çelik ithalatına gümrük vergisini yüzde 25'e indirdi
ABD Türkiye'den çelik ithalatına gümrük...
'Bu heyecan olduğu müddetçe önümüzde kimse duramaz'
'Bu heyecan olduğu müddetçe önümüzde...

İdlib'de iftar vaktinde hava saldırısı: 3 ölü, 8 yaralı

Esed rejimine ait savaş uçaklarının iftar sırasında düzenlediği hava saldırılarında "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki Marratinnuman ilçesinde ilk belirlemelere göre 2, Keferruma beldesinde 1 sivil yaşamını yitirdi, 8 sivil yaralandı.

İdlib'de iftar vaktinde hava saldırısı: 3 ölü, 8 yaralı

Esed rejimine ait savaş uçaklarının iftar sırasında düzenlediği hava saldırılarında "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki Marratinnuman ilçesinde ilk belirlemelere göre 2, Keferruma beldesinde 1 sivil yaşamını yitirdi, 8 sivil yaralandı.

Editör
Editör
17 Mayıs 2019 Cuma 23:50
İdlib'de iftar vaktinde hava saldırısı: 3 ölü, 8 yaralı
İdlib

Suriye'deki Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki Marratinnuman ilçesinde iftar vaktinde düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 3 sivil öldü, 8 sivil yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Esed rejimine ait savaş uçakları, İdlib ilinin güneydoğusunda Marratinnuman ilçesi ile Keferruma beldesi ve Keferzince köyüne, güneybatısında da Bıdama beldesi ile Naciyye köyüne hava saldırısı düzenlendi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Marratinnuman ilçesinde ilk belirlemelere göre 2, Keferruma beldesinde 1 olmak üzere toplam 3 sivil yaşamını yitirdi, 8 sivil yaralandı.

25 Nisan'dan bu yana en az 148 sivil yaşamını yitirirken, 395'ten fazla sivil yaralandı.

"İdlib Gerginliği Azaltması Bölgesi"ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde.

Halihazırda iç göç ile nüfusu yaklaşık 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçmişti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etmişti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya, ek bir mutabakata varmıştı. Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12. toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürüyor.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018 tarihinden bu yana ateşkesi ihlal ederek, düzenlediği saldırılarda 553 bin 444 sivil yerinden edildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nükleer felaketin yaşandığı kasabaya pirinç ekildi
Nükleer felaketin yaşandığı kasabaya pirinç ekildi
Arama çalışmalarına katılan 2 asker şehit oldu
Arama çalışmalarına katılan 2 asker şehit oldu
FETÖ'nün ABD'deki sözleşmeli okulunda ikinci cinsel taciz iddiası
FETÖ'nün ABD'deki sözleşmeli okulunda ikinci cinsel taciz iddiası
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim