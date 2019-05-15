Husilerin Hudeyde Limanından çekilme süreci tamamlandı

Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde 11 Mayıs'ta başlayan Husilerin Hudeyde Limanından çekilme sürecinin tamamlandığı belirtildi.

Batı Sahilini Kurtarmak İçin Çalışan Ortak Güçler Sözcüsü Vaddah ed-Dubeyş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BM başkanlığındaki Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi (RCC) Başkanı Michael Anker Lollesgaard'ın ekibinden hükümet heyetine bir yazı gönderildiğini söyledi.

Dubeyş, "Teslim aldığımız yazıda, Husilerin Hudeyde, Salif ve Ras İssa limanlarından çekildikleri teyit edildi. BM ekibinin, Yemen hükümeti ile Husiler arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde yeniden konuşlandırmaları izlediği bilgisi verildi." dedi.

Yemen'deki Birleşmiş Milletler Ofisi'nden daha önce yapılan açıklamada, Husilerin 3 ana limandan kuvvetlerini çekmeye kararlı oldukları, pazar gününden itibaren çekilme işleminin başladığı kaydedilmişti.

Hudeyde Limanı, Yemen'e gıda ürünlerinin yaklaşık yüzde 90'ının, insani yardımların da yüzde 80'inin giriş noktası olması açısından Yemen halkı için hayati önem taşıyor.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen görüşmelerin ardından bir anlaşmaya varılmıştı.

Anlaşmaya göre, 5. yılına giren savaşın sonlandırılması yönünde görüşmelere ilk adım olarak, Husilerin Hudeyde kenti ve limanlarından çıkması kararlaştırılmıştı. Ancak geçen süre içinde tarafların karşılıklı ithamları yüzünden söz konusu çekilme işlemi gerçekleşmemişti.

Stockholm Anlaşması

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

Hudeyde'de sağlanan ateşkes etkinliğini korurken, taraflar kentten çekilme ve esir takası gibi diğer maddeler üzerinde görüşmelere devam ediyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yarısını oluşturan 10 milyon kişi kıtlık riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Ülkede 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Pek çok alanda insani kriz yaşanılan ülkede, temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor.