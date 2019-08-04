Hong Kong'da protestolar hız kesmiyor

HONG KONG (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı gösteriler devam ediyor.

Hong Kong'da on binlerce protestocu, pazar günü de şemsiye ve gaz maskeleriyle sokaklara döküldü.

Tseung Kwan O bölgesindeki göstericilerden bazıları, bir polis karakoluna taş, sopa ve benzeri malzemeler fırlatarak karakolun camlarını kırdı.

Kentin birçok noktasında barikatlar kuran protestocular, Hennesy Yolu'na giriş çıkışları kapattı.

Sheung Wang bölgesindeki bir grup protestocu da polisin yaklaşılmasına izin vermediği Çin İrtibat Ofisi'ne yöneldi. Polis, ofise yönelen protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Diğer yandan, Hong Kong polisi, dünkü protestolarda çıkan olaylarda en az 20 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Cumartesi günü düzenlenen protestolarda, tepeden tırnağa siyah giyinmiş 4 gösterici, tarihi Victoria Limanı'nda bulunan Çin bayrağını indirmişti.

Çin'e iade tasarısı

Hong Kong'da hüküm giyen veya hakkında suçlama bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.

Tasarı politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılara, adil olmayan yargı süreçlerine ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısı taşıyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde, bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Tasarı askıya alınmıştı

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını, bu nedenle askıya alındığını açıklamıştı.

Protestolara yol açan yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dileyen Lam, tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.

Gösterilerine devam eden protestocuların liderleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etmişti.