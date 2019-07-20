Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
101849
ALTIN
259.118
DOLAR
5.6360
STERLİN
7.0518
EURO
6.3235
Bu hafta 9 film vizyonda
Bu hafta 9 film vizyonda
'Terör sorununun çözülmesi için hükümete desteğimiz tamdır'
'Terör sorununun çözülmesi için hükümete...
Düzce'deki arama çalışmalarına yarına kadar ara verildi
Düzce'deki arama çalışmalarına yarına kadar...
Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'ya tahliye
Eski Halk Bankası Genel Müdür...

Hong Kong'da hükümet taraftarları polise destek için toplandı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde hükümet yanlıları, Çin'e iade yasa tasarısını protesto eden aktivistlerin körüklediğini savunduğu polis karşıtlığını protesto etti.

Hong Kong'da hükümet taraftarları polise destek için toplandı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde hükümet yanlıları, Çin'e iade yasa tasarısını protesto eden aktivistlerin körüklediğini savunduğu polis karşıtlığını protesto etti.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 21:56
Hong Kong'da hükümet taraftarları polise destek için toplandı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde hükümet yanlıları, Çin'e iade yasa tasarısını protesto eden aktivistlerin körüklediğini savunduğu polis karşıtlığını protesto etti.

Merkezi hükümet binalarının önünde toplanan on binlerce kişi, "Hong Kong'u koru" sloganları atarak polise destek mesajı verdi.

Çoğunluğunu yaşlıların oluşturduğu hükümet taraftarı gruplarca organize edilen gösteri, barışçıl bir ortamda gerçekleşti.

Çin bayraklarıyla alana gelen çok sayıda ana kara Çin vatandaşı olduğu gözlenirken, göstericilerin bölgede güvenliği sağlamakla görevli polislere sevgi gösterilerinde bulunması dikkati çekti.

Organizatörler, gösteriye 306 bin kişinin katıldığını savundu ancak polis, gösterici sayısının en fazla 103 bin olduğunu açıkladı.

Dünyanın en önemli finans merkezlerinden 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısı, geniş katılımlı protesto gösterilerine neden oluyor.

Demokrasi yanlıları tasarının iptalini talep ediyor

Yaklaşık iki aydır süren gösteriler, Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam'in "Tasarı öldü." açıklamasına rağmen hız kesmiyor.

Çin'in Hong Kong'un özerk yasalarına ve hukuk sistemine müdahalesine yol açacağı gerekçesiyle karşı çıktıkları tasarının geri çekilmesini yeterli bulmayan göstericiler, tasarının iptali talebiyle yarın Victroria Park'tan merkezi hükümet binalarına yürümeyi planlıyor.

Bölgenin en büyük aktivist gruplarından Sivil İnsan Hakları Cephesince organize edilen yürüyüşe, çoğunluğunu gençlerin oluşturacağı on binlerce Hong Konglunun katılması bekleniyor.

Aktivist grupların demokrasiyi savunmak bahanesiyle halkı polisten nefret etmeye sevk ettiğini öne süren hükümet yanlıları ise polise karşı şiddet uyguladığını savunduğu protestoculara tepkilerini dile getiriyor.

Çin'e iade yasa tasarısı

Hong Kong'da hüküm giyen veya haklarında suç isnadı olan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.

Tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılar, adil olmayan yargı süreçleri ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını paylaşıyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Hong Kong'un statüsü

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047'ye kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Hong Kong
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Londra'da binlerce kişi Brexit ve Boris Johnson'a karşı yürüdü
Londra'da binlerce kişi Brexit ve Boris Johnson'a karşı yürüdü
British Airways Kahire'ye uçuşları askıya aldı
British Airways Kahire'ye uçuşları askıya aldı
Erbil saldırısının baş faili Mazlum Dağ yakalandı
Erbil saldırısının baş faili Mazlum Dağ yakalandı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim