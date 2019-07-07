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Hong Kong'da binlerce gösterici iade yasasının iptali için toplandı

Hong Kong'da binlerce gösterici, suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısının iptali için düzenlenecek protesto yürüyüşü için kent merkezinde toplandı.

Hong Kong'da binlerce gösterici iade yasasının iptali için toplandı

Hong Kong'da binlerce gösterici, suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısının iptali için düzenlenecek protesto yürüyüşü için kent merkezinde toplandı.

07 Temmuz 2019 Pazar 14:57
Hong Kong'da binlerce gösterici iade yasasının iptali için toplandı

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısını protesto etmek için başlatılan gösteriler bugün de devam ediyor.

South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, binlerce protestocu Baş Yönetici Carrie Lam liderliğindeki hükümetin Meclise sunduğu ancak protestolar nedeniyle geri çekmek zorunda kaldığı tasarının tamamen iptal edilmesi talebiyle düzenlenecek protesto yürüyüşü için kent merkezinde toplandı.

Çin'in Hong Kong'un özek yasalarına ve hukuk sistemine müdahalesine yol açacağı gerekçesiyle karşı çıktıkları tasarının geri çekilmesini yeterli bulmayan ve tamamen iptalini isteyen protestocular, liman bölgesindeki Salibury Garden Parkı'ndan Batı Kawloon bölgesine yürümeyi planlıyor.

Organizatörler barışçıl bir protesto olacağını vurguladıkları yürüyüşe 2 binden fazla kişinin katılacağını öngörüyor.

Öte yandan, Hong Kong polisi yürüyüşün bitiş noktası olan Batı Kawloon bölgesindeki Çin Anakarası ile hızlı tren bağlantısını sağlayan istasyonda güvenlik önlemlerini arttırdı.

İstasyonda bilet satışları durdurulurken, giriş ve çıkışlar birer kapıyla sınırlandırıldı. Kapalı bölümlerin önüne içi su dolu plastik güvenlik bariyerleri yerleştirildi.

Hong Kong'da suçluların iadesi yasası protestoları

Hong Kong'da Çin'de hüküm giyen veya haklarında suç isnadı olan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a diğer iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da Meclise sunulmuştu.

Tasarı Hong Kong'un özerk statüsünü tehlikeye atacağı ve Pekin yönetiminin hukuki vesayetini getireceği gerekçesiyle tepkilere sebep olmuştu.

Parlamentoda değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.

Muhalifler iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını, Hong Konglu yetkililer ise bunun uluslararası hukukta da yeri olan zorunlu bir düzenleme olduğunu savunuyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Hong Kong
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