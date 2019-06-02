Hollanda'da halk bisikletle çocuk yaşta tanışıyor

Hollanda'da vatandaşlar, çocuk yaşta tanıştıkları bisikleti, ömürlerinin sonuna kadar kullanmaya devam ediyor.

Bisiklet, en çok kullanıldığı ülke Hollanda'da günlük hayatın parçası durumunda bulunuyor. Bu ülkede bisiklet, rahatlık ve kolaylık için sürekli geliştiriliyor.

Ülkede, son yıllarda özellikle uzun mesafeler için üretilen elektrikli bisikletlere (e-bike) talep giderek artıyor. Elektrikli bisikletlerin satışı, bir önceki yıla göre yüzde 31 artış gösterdi.

Geçen yıl yaklaşık 1 milyon bisiklet satılırken, bu satıştan 1,22 milyar avro gelir elde edildi. Satılan yaklaşık 400 bin elektrikli bisikletten elde edilen gelir ise 823 milyon avro oldu.

Bisiklet için özel altyapı hazırlanan Hollanda'da, 35 bin kilometrelik bisiklet yolunun bulunması ve yolların düz olması da avantaj sayılıyor.

Bisiklet mağazası sahibi 52 yaşındaki Jan van Leeuwen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendini bildi bileli bisiklet dünyasının içinde olduğunu söyledi.

"Çocukluğumuzda bisiklet binmeye alışıyoruz"

Van Leeuwen, şu an daha çok elektrikli bisikletlerin satıldığına dikkati çekerek, "10 yıl önce kimse böyle olacağını hayal edemezdi. Ev ile iş arasındaki mesafe uzun olduğu için rahatlık ve kolaylıktan dolayı elektrikli bisiklete daha çok talep var. Bisiklet, araba ve toplu taşıma aracına karşılık iyi bir alternatif." ifadelerini kullandı.

Hollanda'da bisikletin, tarihi ve kültüründen dolayı bir yaşam biçimi olduğunu anlatan van Leeuwen, "Çünkü çocukluğumuzda bisiklet binmeye alışıyoruz. Hollanda'da ayrıca diğer ülkelere nazaran bisiklet için özel altyapı hazırlanmış. Her yerde bisiklet yolları var." diye konuştu.

"Sağlığım için de bir şeyler yapmış oluyorum"

Bisikleti 5 yaşından beri kullanan Rens Struik, "Bisiklet benim için Rotterdam gibi kalabalık bir şehrin bir ucundan diğer ucuna gidebilmek için iyi bir araç. Çarşıya giderken de trafik ve park sıkıntısından dolayı bisikleti seçiyorum." dedi.

Wim Nas ise bisiklet sürmeyi öğrendiğinde 6 yaşında olduğunu, 20 yıldır da işe bisikletle gidip geldiğini kaydetti.

Bisikleti fonksiyonel şekilde kullandığını dile getiren Nas, "Aynı zamanda sağlığım için de bir şeyler yapmış oluyorum. Hollanda'da yolların düzlüğü, tepelerin bulunmaması ve çok iyi bisiklet yolları olması nedeniyle çok sayıda insan bisiklet kullanıyor." diye konuştu.

Bisiklet sürmeye 3 yaşında başladığını belirten Suzanne Heijdra da bisiklet kullanmayı çok sevdiğini, bir yerden bir yere gitmek için pratik ve basit bir çözüm olduğundan halkın bunu tercih ettiğini dile getirdi.