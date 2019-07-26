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Hindistan şiddetli yağışların etkisi altında

Hindistan'da muson yağmurlarının etkisindeki Uttar Pradeş, Racastan ve Jharkhand eyaletlerinde 15 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan şiddetli yağışların etkisi altında

Hindistan'da muson yağmurlarının etkisindeki Uttar Pradeş, Racastan ve Jharkhand eyaletlerinde 15 kişi yaşamını yitirdi.

26 Temmuz 2019 Cuma 10:33
Hindistan şiddetli yağışların etkisi altında

Hindistan'da muson yağmurlarının etkisindeki Uttar PradeşRacastan ve Jharkhand eyaletlerinde 15 kişi yaşamını yitirdi.

NDTV kanalının haberine göre, ülkenin doğu ve kuzeydoğusunda temmuz başından bu yana etkili olanşiddetli muson yağmurları, kuzey kesimlerde de can kayıplarına neden oldu.

Ülkenin kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı kazalarda 9 kişi, kuzeybatıdaki Racastan eyaletinin Shekhawati bölgesinde meydana gelen selde 3 kişi, doğudaki Jharkhand eyaletinde de yıldırım isabet etmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimleri, Kuzey Ovası ve Batı Himalayalar bölgesinde yağışların çarşamba gününden bu yana arttığı belirtildi.

Açıklamada, kuzeydeki Himaçal Pradeş eyaletinin pek çok kesiminde etkili olan yağışlar nedeniyle hava sıcaklığının düştüğü kaydedildi.

Ülkede şiddetli yağışların neden olduğu sellerin en çok etkilediği eyaletlerden Bihar ve Assam'da 198 kişi yaşamını yitirmişti.

Anahtar Kelimeler:
HindistanUttar PradeşRacastanJharkhand
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