Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
94103
ALTIN
246.723
DOLAR
5.7719
STERLİN
7.3277
EURO
6.5305
Hami Aksoy: Fatih gemisi personeline tutuklama kararı doğruysa gereken cevabı vereceğiz
Hami Aksoy: Fatih gemisi personeline...
Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını 16 Haziran'da
Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını 16 Haziran'da
AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıbrıs Türklerinin haklarının gasbedilmesine müsaade etmeyeceğiz
AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıbrıs...
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma
Almanya'da iki farklı camiye saldırı düzenlendi
Almanya'da iki farklı camiye saldırı...

Hami Aksoy: Fatih gemisi personeline tutuklama kararı doğruysa gereken cevabı vereceğiz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, GKRY'nin Fatih gemisi personeline tutuklama kararına dair, "Bu cürette bulunduğu takdirde, gereken cevabı vereceğimizden kimsenin şüphesi bulunmamalı." dedi.

Hami Aksoy: Fatih gemisi personeline tutuklama kararı doğruysa gereken cevabı vereceğiz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, GKRY'nin Fatih gemisi personeline tutuklama kararına dair, "Bu cürette bulunduğu takdirde, gereken cevabı vereceğimizden kimsenin şüphesi bulunmamalı." dedi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 17:30
Hami Aksoy: Fatih gemisi personeline tutuklama kararı doğruysa gereken cevabı vereceğiz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami AksoyGüney Kıbrıs Yönetimi'nin (GKRYFatih sondaj gemisi çalışanları ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile iş birliği yapan şirketlerin yetkilileri hakkında tutuklama emri çıkardığı yönündeki haberlere ilişkin, "Kıbrıs Türklerini yok sayarak ve haklarını gasbederek hareket eden GKRY'nin bu haddini aşan karar şayet doğru ise bizim açımızdan hiçbir hükmü ve geçerliliği olmayacaktır. Bu cürette bulunduğu takdirde gereken cevabı vereceğimizden de kimsenin şüphesi bulunmamalıdır." dedi. 

Aksoy, konuya ilişkin bir soruya verdiği yazılı yanıtta, GKRY'nin Fatih sondaj gemisi çalışanları ile TPAO ile iş birliği yapan yabancı şirketlerin yöneticileri hakkında tutuklama kararı çıkardığı yönünde basında yer alan haberlerin yakından takip edildiğini belirterek, "Kıbrıs Türklerini yok sayarak ve haklarını gasp ederek hareket eden GKRY’nin bu haddini aşan karar şayet doğru ise bizim açımızdan hiçbir hükmü ve geçerliliği olmayacaktır. Bu cürette bulunduğu takdirde gereken cevabı vereceğimizden de kimsenin şüphesi bulunmamalıdır." ifadelerini kullandı.

GKRY'nin kendisine ait olduğunu iddia ettiği ve uluslararası hukuka uygun olarak sınırlandırılmamış bir deniz alanı için sözde ulusal bir tasarrufla bu şekilde bir karar almasının uluslararası hukukla da bağdaşmadığına dikkati çeken Aksoy, şöyle devam etti:

"Bu nedenle biz de ilgili kurumlarımızla gerekli karşı hukuki süreçleri başlatacağız. GKRY'nin bu tür beyhude yöntemlerle kendi kıta sahanlığımızda yaptığımız çalışmaları durdurma çabaları hiçbir sonuç vermeyecektir. Türkiye hem kendi kıta sahanlığındaki haklarını korumak hem de adanın eşit ortağı olan Kıbrıs Türklerinin haklarını korumak için petrol ve doğal gaz arama/sondaj çalışmalarını, planlandığı şekilde kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir." 

Anahtar Kelimeler:
FatihGemiPersonelTutuklama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gönüllü Türk kuruluşları Nijeryalıların temiz su ihtiyacını gidermeye çalışıyor
Gönüllü Türk kuruluşları Nijeryalıların temiz su ihtiyacını gidermeye çalışıyor
Mali'de köye saldırı: 95 ölü
Mali'de köye saldırı: 95 ölü
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim