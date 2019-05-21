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'Hamas ile İsrail 6 aylık ateşkese vardı'

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yönetimi elinde tutan Hamas ile İsrail arasında geçici ateşkese varıldığını duyurdu. Hamas ise iddiaları yalanladı.

'Hamas ile İsrail 6 aylık ateşkese vardı'

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yönetimi elinde tutan Hamas ile İsrail arasında geçici ateşkese varıldığını duyurdu. Hamas ise iddiaları yalanladı.

Editör
Editör
21 Mayıs 2019 Salı 01:50
'Hamas ile İsrail 6 aylık ateşkese vardı'
Kudüs/Gazze

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, Birleşmiş Milletler ve Mısır'ın ara buluculuğunda Hamas ile İsrail arasında 6 aylık ateşkese varıldığı bildirildi.

Geçici ateşkes kapsamında Hamas, Gazze Şeridi sınırında düzenlenecek gösterilerde Filistinlileri sınırdan 300 metre uzak tutacak.

Buna karşılık Tel Aviv yönetimi, Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesini 15 mile çıkarak, İsrail üzerinden tıbbi ve insani yardımların Gazze'ye transferine izin verecek.

Hamas'tan yalanlama

Öte yandan, Hamas sözcüsü Fevzi Berhum Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail basınında yer alan, Hamas ile 6 aylık ateşkese varıldığı yönündeki haberler doğru değil." ifadesini kullandı. 

Berhum, İsrail'in bütün anlaşmaları uygulaması durumunda ateşkese varılacağını vurguladı.

İsrail'in 4-5 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ikisi hamile 3 kadın ile 2 bebeğin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli şehit olmuş, 150 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail, 2006 yılından bu yana yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor. 

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