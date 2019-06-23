Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
94022
ALTIN
261.854
DOLAR
5.8200
STERLİN
7.3941
EURO
6.5930
A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyon oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı...
'Uçan kale' Türkiye'ye kazandıracak
'Uçan kale' Türkiye'ye kazandıracak
İstanbul seçmeni yarın sandık başına gidecek
İstanbul seçmeni yarın sandık başına...
Türkiye, 2019 CEV Erkekler Avrupa Altın Lig'de finale yükseldi
Türkiye, 2019 CEV Erkekler Avrupa...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbullu hemşehrilerim demokratik haklarına sahip çıksın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbullu hemşehrilerim demokratik...

Hakurk'a Pençe Harekatı ile terör örgütlerine büyük darbe

Pençe Harekatı dahil Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 96 olduğu bildirildi.

Hakurk'a Pençe Harekatı ile terör örgütlerine büyük darbe

Pençe Harekatı dahil Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 96 olduğu bildirildi.

23 Haziran 2019 Pazar 19:12
Hakurk'a Pençe Harekatı ile terör örgütlerine büyük darbe

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlar kararlı şekilde devam ediyor.

Harekat kapsamında bugün bir terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 58'e yükseldi. 

Resmi Twitter'da görüntüleResmi Twitter'da görüntüle

T.C. Millî Savunma Bakanlığı@tcsavunma

Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist sayısı 58; aynı dönemde Pençe Harekâtı dahil Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 96 oldu.https://www.msb.gov.tr/SlaytHaber/2362019-87327 …

1.095

185 kişi bunun hakkında konuşuyor

Twitter Reklamları'na ilişkin bilgiler ve gizlilik

Diğer taraftan Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerinde bulunan terör hedefleri de Pençe Harekatıyla koordineli olarak vuruldu.

Harekatın başladığın günden bu yana Hakurk bölgesi dışına kalan bölgelerde etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 38'e ulaştı.

Böylece, Pençe Harekatı dahil Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 96 oldu.

Harekatla, Hakurk bölgesindeki arama ve tarama faaliyetlerine devam eden komandolar, terör örgütü PKK tarafından kullanılan 8 odalı bir mağara tespit etti.

Mağarada yapılan aramada, bir Doçka uçaksavar silahı, bir Zagros keskin nişancı silahı, 2 BKC makineli tüfek ve 2 AK-47 piyade tüfeği ile çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. 

Anahtar Kelimeler:
Harkuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'nin İran'ın askeri sistemlerine siber saldırı düzenlediği iddiası
ABD'nin İran'ın askeri sistemlerine siber saldırı düzenlediği iddiası
Esed rejiminin savaş uçakları İdlib'de sivilleri vurdu
Esed rejiminin savaş uçakları İdlib'de sivilleri vurdu
Sudan'da muhalefet Etiyopya'nın teklifini onayladı
Sudan'da muhalefet Etiyopya'nın teklifini onayladı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim